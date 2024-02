– Det ga Jakob en falsk følelse

Jake Wightman (29) følte seg ubrukelig. Nå vil han snyte Jakob Ingebrigtsen (23) for OL-gullet, og mener selv han har en fordel mot nordmannen.

I 2022 sjokkerte Jake Wightman ved å snyte Jakob Ingebrigtsen for gullet på 1500 meter i friidretts-VM.

Men forrige sesong var det stille fra briten, som slet med voldsomme skadeproblemer.

Søndag konkurrerte han endelig igjen etter 13 måneder ute, og løp karrierens raskeste 1500 meter innendørs i Boston.

Selv om tiden 3:34.06 er det stykke unna Jakob Ingebrigtsens innendørs-verdensrekord på 3:30.60, gleder Wightman seg over å ha lagt skademarerittet bak seg.

– Det verste med fjoråret var at jeg på noen møter følte meg verdiløs, fordi løping er jobben min. Det er det jeg gjør. Når du ikke er i stand til å løpe, føler du deg ubrukelig. Du har også sponsorer som støtter deg, selv om du ikke gjør det du blir betalt for å gjøre. Jeg hatet det, sier han til The Guardian.



VANT: Jakob Ingebrigtsen med sølvmedaljen, gullmedaljevinner Jake Wightman og bronsevinner Mohamed Katir etter finalen. Foto: Stian Lysberg Solum

– Jakob var selvtilfreds

For 13 måneder på sidelinjen har også gitt både et nytt perspektiv og en ny giv. Han har stilt inn siktet på OL-gullet Jakob Ingebrigtsen også gjerne vil ha.

– Det ga meg mer takknemlighet når det gjelder løpingen og det å være smertefri. Det faktum at det er OL i juli betyr at det kan være det viktigste året jeg har igjen i karrieren min, og jeg vil få mest mulig ut av det, sier Wightman.



Han er ikke den eneste den eneste briten som har fått Jakob Ingebrigtsen til å bite i det sure eplet.

Under fjorårets VM var det Josh Kerr som kuppet 1500-metergullet foran nesa på nordmannen.

– Jakob respekterte sannsynligvis ikke det jeg gjorde i 2022. Så var han kanskje selvtilfreds i fjor, fordi han ikke vet hva Josh kan gjøre når han fyrer løs. Å vinne i Diamond League ga også Jakob en falsk følelse av hvor bra han løp. Han er veldig god på tempoløp, men sannsynligvis ikke så god i mesterskap som han trodde, sier Wightman.



KONKURRENTER: Jake Wightman og Jakob Ingebrigtsen. Foto: BEN STANSALL

– Tøft for Jakob

Utendørs har Ingebrigtsen en pers på 3:27.14, noe som er nesten to sekunder raskere enn noen andre i feltet. Kan han dermed bare endre taktikk og smadre konkurrentene, som de siste mesterskapene har passert ham på oppløpet.

– Om han går så hardt han kan, kan han kanskje løpe 3:26 eller 3:27 fra front, og vi ville ikke kunne leve med det. Men sjansen for at det går galt er langt større enn at Josh og jeg blir fraløpt, mener briten.



Han mener eget opplegg gir mer fart enn dobbel terskel-treningen til nordmennene, og at dette er noe som gir en fordel i mesterskap.

– Så det er tøft for Jakob. Du vil heller være i vår situasjon. Fordi vi vet hvordan han liker å løpe, og vi er i stand til å reagere på det han prøver å gjøre.