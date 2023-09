Det nærmer seg ti år siden ulykken som snudde fullstendig opp ned på livet til Michael Schumacher den 29. desember 2013.

Det var under en skitur i de franske alpene med sønnen Mick at formel 1-stjernen falt, slo hodet i en stein og pådro seg en alvorlig hodeskade - selv om han hadde på hjelm da ulykken inntraff.

MERIBEL: Det var her Michael Schumachers tragiske ulykke inntraff. Bildet er tatt to dager etter ulykken. Foto: JEAN-PIERRE CLATOT

– Ikke håp

Siden den gang har det vært svært lite informasjon om Schumachers tilstand.

Blant journalistene som har vært tett på Michael Schumacher er Blicks Roger Benoit, men i likhet med resten av verden har han lite kunnskap om Schumachers liv etter ulykken.

– Nei. Det er bare ett svar på dette spørsmålet, og det ga sønnen Mick i et av sine sjeldne intervjuer i 2022: «Jeg ville gitt hva som helst for å snakke med pappa.» Den setningen sier alt for hvordan faren hans har vært i over 3500 dager. Det finnes ikke noe håp, sier Benoit til Blick.

I løpet av Schumachers aktive karriere hadde journalisten både gode og dårlige opplevelser med den tyske formel 1-legenden.

Det var en stund tradisjon for Benoit å røyke sigarer med Schumacher etter løpene.

– Det var en tradisjon, sier Benoit.

Røk uklar

Han røk også uklar med «Schumi» på ett tidspunkt, men kan ikke lenger erindre hva som lå bak konflikten.

– Det vet jeg ikke lenger. Kanskje fordi vi begge kan være sta. Noen ting likte jeg ikke, og det var det jeg skrev. Jeg rettet også et kritisk blikk på Mercedes-comebacket hans i 2010. Resultatene viste at jeg hadde rett, han endte bare på pallen én gang på tre år og ble deretter erstattet av Lewis Hamilton. De var en trist og tragisk slutt for en slik superstjerne, sier han.

Det Benoit definitivt husker er forsoningen med tyskeren. Det skjedde på Suzuka i 2011.

– Han kom nærmere og nærmere. Så gikk han forbi meg. Etter to meter stoppet han, kom tilbake, slo meg i kneet med hånden og sa: «La oss glemme alt som en gang var. La oss begynne på nytt», beskriver journalisten.

– Jeg tok et nytt drag av sigaren min og sa «ok». Fra da snakket vi med hverandre igjen.