Mandag deles fotballens gjeveste individuelle pris ut i Paris.

For landslagsspillerne på damesiden er utdelingen på et ugunstig tidspunkt. Tirsdag spilles det nemlig et drøss av landskamper.

En av dem som reagerer, er den svenske stjernespilleren Kosovare Asllani.

Hun sier at «hun ikke blir overrasket».

– Jeg synes at man kan planlegge for en dato som passer begge. Det hadde vært rettferdig. Fotballverdenen er ikke helt der ennå. Det er veldig synd, siteres Asllani på av Expressen.

REAGERER: Den svenske stjernen Kosovare Asllani (34). Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

To svenske spillere er nominert: Fridolina Rolfö og Amanda Ilestedt. Begge er skadet og ikke med i den svenske troppen som skal møte Italia tirsdag kveld, ifølge avisen.

Stjernespillere står over

I England er saken en annen.

Hos dem kommer de fire nominerte spillerne til å stå over utdelingen, melder The Times. Det gjelder Mary Earps, Millie Bright, Rachel Daly og Georgia Stanway.

STJERNEMÅLVAKT: Mary Earps er en het kandidat til å komme høyt i kåringen. Foto: MOLLY DARLINGTON

Kvartetten skal spille Nations League-kamp mot Belgia tirsdag kveld.

Tonen er den samme hos dem som hos Asllani.

– Det er stort å være blant de navnene, og det er uheldig at vi ikke kan være der. Det er noe vi har snakket om som spillergruppe, og vi sa at det ville vært fint i fremtiden om det ikke var dagen før kamp, slik at vi kunne ha nytt opplevelsen, sier Stanway til The Times.

– Hvis det var planlagt litt bedre, ville det vært lettere for flere av de kvinnelige fotballspillerne å være der, fortsetter hun.

Spanske Aitana Bonmatí er favoritten til å vinne. Ifølge The Times kommer hun til å være til stede, til tross for at hun skal spille kamp i Sveits tirsdag.

Det colombianske stjerneskuddet Linda Caicedo skal ha stått over en treningskamp mot USA på søndag for å være med på utdelingen.

Kritisk

TV 2s fotballekspert og tidligere landslagsspiller Ingrid Ryland synes det er «veldig spesielt» at utdelingen settes opp dagen før viktige landskamper.

Hun viser til at det for eksempel er ugunstig for storfavoritt Bonmatí å dra til Paris.

– Det er ikke en optimal oppladning til en kamp, slår Ryland fast.

KRITISK: Ingrid Ryland understreker at det er vanskelig å finne en god dato i et tettpakket fotballprogram, men stusser på at utdelingen er dagen før viktige landskamper. Foto: Pål S. Schaathun

– Det er synd at spillere ikke kan være til stede på en så stor og gjev utdeling. Jeg skjønner jo at det kan være utfordrende å finne en dato, men å legge til litt marginer til det internasjonale kampprogrammet må de klare bedre, mener hun.

