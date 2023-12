– Jeg skjønner godt valget. Hun har hatt en lang karriere til tross for sin unge alder. Som hun selv sa, har nok gleden blitt litt borte.

Ordene tilhører Anette Sagen, som for snart 20 år siden fikk æren av å være prøvehopper i skiflygingsbakken i Vikersund.

Selv la hun opp i 2015. Nå har en annen hopp-forkjemper på kvinnesiden gjort det samme. Maren Lundby varslet karriereslutt mandag.

– Det er utrolig trist. Den største skihopperen vi har hatt i Norge på ualminnelig mange tider, sier Sagen om 29-åringen til TV 2.



GODE MINNER: Anette Sagen og Maren Lundby tilbake i 2016. Foto: Geir Olsen / NTB

Hard kamp

Sagen kjempet også kvinnenes kamp i hoppbakken. Dette startet for alvor da hun sammen med flere ble nektet for å være prøvehopper i Vikersund tilbake i 2004.

Det fikk hun til slutt, etter at konflikten hadde toppet seg i en debatt på TV 2.

Lundby var den første som vant gull i stor bakke første gang dette ble arrangert for kvinner, under VM 2021 i Oberstdorf.

Hun var også den første kvinnen som hoppet i et VM i skihopp tilbake i 2009.

– Jeg har kjent på det gang etter gang, at motivasjonen kanskje ikke er helt der den kreves for å gjøre det jeg vet må til, sa Lundby mandag.



Sagen vil gratulere sin tidligere lagvenninne med en strålende karriere.

– Du har skapt historie veldig mange ganger, takk for alt du har gjort for hoppsporten, spesielt på kvinnesiden, sier 38-åringen og forklarer:

– Hun har vært veldig tydelig med sine krav. Man hadde nok ikke fått VM i stor bakke så fort uten henne, Clas Brede Bråthen og Skiforbundet.

– En sjenert liten jente

Sagen forteller at de to møttes første gang på samling da Lundby var 12–13 år.

DEN GANG: Anette Sagen ble første kvinnelige norgesmester under NM hopp i Vikersund i 2009. Line Jahr ble nummer to og Maren Lundby nummer tre. Foto: Heiko Junge / NTB

– Hun var en sjenert liten jente som reiste hjem halvveis for å begynne på ungdomsskolen. Det var interessant å se henne vokse opp, til å bli den flotte utøveren.

– Hva er ditt beste minne?

– Jeg husker veldig godt da hun vant OL-gull og i vinter da hun første gang skulle prøve skiflygning. Jeg var da så heldig og å stå på toppen for å ønske lykke til, forteller Sagen.



Lundby fortalte et samlet pressekorps at avgjørelsen om å legge opp var noe hun hadde tenkt på lenge og det som var best for henne.

Sagen forteller at hun kjente på lignende i hennes siste tid som idrettsutøver.

– På slutten av min karriere følte jeg meg også litt mett. Jeg hadde lyst til å gjøre noe annet i livet.

– Jeg er ikke direkte sjokkert, det har jo vært litt trøblete de siste årene. I likhet med veldig mange andre håpte jeg at hun skulle fortsette, men sånn er det, sier Sagen videre.

– Veldig rart



Den tidligere hoppstjernen legger til at Norge har andre kvinner som er «veldig på gang».

– Eirin Kvandal er jo ekstremt talentfull og de andre er ikke akkurat dårlig de heller, sier Sagen.

Ei som har vært på lag med Lundby i flere år er Silje Opseth.

– Jeg ble trist da jeg fikk beskjeden. Hun er en fantastisk stor utøver som har vært og er en sinnssykt stor inspirasjon for meg. Det blir veldig rart å fortsette uten henne, sier Opseth til TV 2.



Sammen vant de VM-sølv i mikslag i 2021. Halvor Granerud og Robert Johansson var de to herrene på laget.

GODE VENNINNER: Maren Lundby og Silje Opseth. Foto: Geir Olsen / NTB

Opseth forteller at de første årene hennes på landslaget var det bare de to blant de norske kvinnene.

– Hvor viktig har hun vært for deg og din karriere?

– Hun har alltid gått foran. Det som har gjort mest inntrykk på meg er stå på-viljen hun alltid har hatt og den dedikasjonen. Hun «gønner» på uansett. Det er bare fullt trøkk. Det smittet veldig over på meg, sier 24-åringen.

Lundby sa følgende om veien videre:

– Det blir først og frem foredrag fremover nå. Det blir det første. Så blir det en overgangsfase der jeg skal navigere meg frem til hva jeg vil gjøre. Jeg har noen ideer, men ikke noe konkret, sier Lundby, gjengitt av VG.



Anette Sagen er i dag sykepleier.

– Det har vært bra og jeg trives veldig godt. Det er kanskje fordi jeg er bortskjemt med verdens beste kollegaer, sier hun fornøyd.

– Hva bør Lundby gjøre nå?

– Hun han gjøre akkurat hva hun vil. Det hun har lyst, får hun til, sier Sagen og fortsetter:

– Hun har stått på flere bein har jeg sett. Ekspert for Viaplay mestret hun veldig bra. Det gjelder nok det meste Maren prøver på.