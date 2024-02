Verdens beste maratonløper Kelvin Kiptum (24) døde i en trafikkulykke søndag.

Kiptum var fører av bilen, ifølge kenyanske Nation, og treneren hans, Garvais Hakizimana, gikk også bort.

Trønderen Sondre Nordstad Moen (33) innehar den norske rekorden på maraton, og har kjent til Kiptum gjennom løpemiljøet.

Nyheten om løpestjernens bortgang har gått innpå nordmannen.

– Det er ufattelig trist, sier Moen til TV 2.

GIKK BORT: Kelvin Kiptum døde i en trafikkulykke søndag. Foto: Tony Karumba / AFP / NTB

Har sett mellom 20–30 bilvrak

Kiptum omkom i en bilulykke i Kaptagat-området sørvest i landet.



Norstad Moen har tilbrakt mye tid på diverse treningsleirer i Kenya – og kjenner landet godt.

Norstad Moen forteller at trafikkulykker ofte forekommer på landstrekninger.

– Jeg har sittet en del i bil fra flyplassen til trening – og det kjøres ofte i veldig høye hastigheter. Det er ikke sikkert at han (Kelvin Kiptum, journ.amn.) har gjort det, men jevnt over så kjøres det i altfor høye hastigheter, forklarer den norske distanseløperen.

HAR SETT DET OFTE: Norstad Moen forteller at han har sett mange bilvrak når han har trent i Kenya. Foto: Reuters /NTB

På de ulike oppholdene i landet har Norstad Moen sett mellom 20–30 bilvrak, forteller han videre.

– Det er trist at en på vei opp må avslutte på denne måten. Måten han distanserte verdenseliten på var helt spesiell.

– Nå har det vært fokus på ham ettersom han skulle prøve å løpe på under to timer, men det får vi dessverre aldri svar på, avslutter Norstad Moen, som forteller at han trent sporadisk med Kiptum.

Sondre Nordstad Moen i Kenya. Foto: Nils Jørgen Forreløkken Les mer Foto: Nils Jørgen Forreløkken Les mer Foto: Nils Jørgen Forreløkken Les mer Foto: Nils Jørgen Forreløkken Les mer Foto: Nils Jørgen Forreløkken Les mer

Rivalen: – I dyp sorg

Landsmann Eliud Kipchoge (39), som hadde verdensrekorden tidligere, har lagt ut et innlegg på Instagram der han uttaler seg om dødsfallet.

– Jeg er i dyp sorg over den tragiske bortgangen til verdensrekordholderen i maraton og den stigende stjernen Kelvin Kiptum – en idrettsutøver som hadde et helt liv foran seg til å oppnå storhet.

ÅPNER: – Jeg er i dyp sorg over den tragiske bortgangen, sier Kipchoge. Foto: Mario Kneisl / BILDBYRÅN

Kiptum slo Kipchoges «umulige verdensrekord da han løp inn til tiden 2.00.35 i fjor.

En annen landsmann, Geoffrey Kipsang (31), som har vunnet VM-gull i maraton og New York Marathon, var blant de første som ankom åstedet.

– Jeg trodde ikke på det før jeg ankom. Men når jeg kom her, fikk jeg se det for meg selv. Det er ordentlig trist ettersom det kom så uventet. Jeg sender mine tanker til familien hans i den tøffe tiden, sier 31-åringen i et TV-intervju ved åstedet.