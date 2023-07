LEGENDE: Ruben Yttergård Jenssen opplever for tiden stor suksess med Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– De ser ned på oss, utbrøt TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt når eliteserietabellen ble vist under forrige søndags Fotballkveld.



Tromsø befant seg da på andreplass – seks poeng bak rivalene Bodø/Glimt – med én kamp mindre spilt.

– Det er viktig for folk her oppe. Vi er langt unna søringene, så vi føler at det er oss mot resten.



Det sier TIL-kaptein Ruben Yttergård Jenssen (35). To nordnorske klubber kjemper for øyeblikket i toppen av norsk fotball.

Yttergård Jenssen er imponert over hva rivalene har fått til.

– De har løftet hele norsk fotball og satt en ny standard for resten av oss, sier han om Glimt.

– Hvordan klarer dere å ligge i nærheten av dem?



– Vi er jo bare nødt til å finne vår måte å gjøre ting på. Vi har et sterkt eierskap til det vi holder på med. Det er en viktig del av suksessen så langt, forklarer han.

GLEDER SEG: TIL-kapteinen ser fram mot derbyet på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Rivaliseringen mellom lagene tilspisset seg enda større grad når Glimt hentet TIL-juvelen Daniel Bassi (18).

– Det setter bare en ekstra spiss på oppgjørene mot Glimt, forteller TIL-kapteinen.

Nå møter «Gutan» Vålerenga søndag. Deretter er det Rosenborg og Brann som står for tur, før Glimt på Aspmyra venter.

– Det er et typisk oppgjør der en ikke trenger noe ekstra motivasjon. Når vi møter Glimt, så møter vi Norges beste lag. Det er en herlig utfordring å jage etter, sier han om derbyet på Aspmyra.



– Tror du de skjelver litt i boksene i Bodø for å møte et høytflyvende Tromsø-lag?

– Jeg tipper de i Bodø er ganske like som oss, gjennom at de ikke ser på tabellen. Jeg er ikke sikker på at de vet at vi er nære dem, spøker 35-åringen.

– De har pøst på med millioner



Da legenden vendte hjem til Tromsø i 2020, var klubben i OBOS-ligaen. På tre år har han sett klubben i sitt hjerte gå fra nivå to, til å bli en medaljekandidat – om ikke gullkandidat – i Eliteserien.

– Det å få være med helt fra OBOS-året: Starte på et nytt prosjekt, skape en ny kultur, en ny måte å spille og jobbe på ... Det har vært utrolig artig, sier TIL-kapteinen.

OPPTUR: Etter at Ruben Yttergård Jenssen dro tilbake til «Gutan» har klubben tatt store steg. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Tromsø er imidlertid ikke den eneste norske klubben som har reist seg etter nedrykk.

I nyere tid har blant annet Viking og Brann vært gjennom lignende prosesser. Men deres historier kan ikke sammenlignes med TILs, mener Yttergård Jenssen.

– Vi har jo fortsatt – i motsetning til Viking og Brann som har pøst på med millioner de siste årene – et veldig nøkternt budsjett. Vår og deres historie er forskjellige, mener han.

Stikk mot Vålerenga



KAN IKKE SAMMENLIGNES: Tromsøs vei mot toppen skiller seg fra Viking og Branns, mener TIL-kapteinen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

En annen viktig mann bak Tromsøs klatring på den norske fotballstigen, er hovedtrener Gaute Helstrup (47).

Den solide sesongstarten har ført til at Helstrup linkes til andre klubber, der iblant TILs neste motstander – Vålerenga – som står uten en permanent hovedtrener.

– Tror du han kan bli fristet av andre jobber?



– Det tror jeg helt klart. Det finnes større haier i vannet enn Tromsø, men jeg håper vi kan snakke om noe enda større enn Vålerenga.



– Men, den tid, den sorg. Vi lever i nuet og har ikke råd til å drømme noe lenger enn den tøffe kampen mot Vålerenga søndag, sier midtbanespilleren.



TIL-kapteinen er ydmyk i forhold til tabellposisjonen, og poengterer at de stort sett spiller jevne kamper.

HÅPER HAN BLIR: 35-åringen håper Gaute Helstrup blir i Tromsø. Foto: Astrid Pedersen / NTB

– Vi er ikke så gode at vi høvler over noen. Vi har ikke vunnet med mer enn ett mål på halvannet år. Men vi har vært gode til å bikke jevne kamper i vår favør, er hans analyse.

Han har imidlertid sett en oppadgående kurve i prestasjonene til Tromsø-laget den siste tiden – spesielt i det offensive spillet.

– Sammen har vi gradvis klart å bli bedre, både som enkeltspillere og som lag.

Vil ikke snakke om gullkamp

Yttergård Jenssen forteller at de møter en del utfordringer, som andre eliteserieklubber ikke trenger å tenke på.

– Den største utfordringen vi møter er at vi store deler av året ikke kan spille elleverfotball, sier Yttergård Jenssen.

Han forteller at en per dags dato ikke har en storhall i Tromsø. Det betyr at laget ikke har de nødvendige spilleflatene tilgjengelig på vinterstid.

– Slik fasilitetene er nå, ligger det egentlig ikke til rette for toppfotball i byen, erkjenner han.

Men til tross for dette, ligger «Gutan» helt i toppen av norsk fotball.

– Tror du det er realistisk med en gullkamp for TIL resten av sesongen?



– Jeg tror ikke det er realistisk hvis vi begynner å prate om en gullkamp nå. Vi må være der i hverdagen, og ikke la oss rive med av at det blir spørsmål for at vi ligger der, avslutter den rutinerte TIL-kapteinen.