– Jeg liker og hater det på samme tid, sier Karten Warholm.



Sunnmøringen som har verdensrekord og OL-gull på 400 meter hekk i bagasjen. Han er likevel ute etter revansj, etter forrige VMs nedtur.

Og skal vi tro Karsten Warholm (27) og Jakob Ingebrigtsen (22), handler ikke å løpe fort handler bare om å ha raske ben.



Torsdag fortalte Warholm utenlandsk og norsk presse i Budapest om hvordan han tenker på det mentale i trening og mesterskap.

– Selvtillit er noe du bygger. Det er ikke noe du bare har og kan ta for gitt. Vi trener på dette, det er hemmeligheten.

Så seg aldri tilbake

Warholm sier at han og trener, Leif Olav Alnes, forsøker å ha kontroll over situasjonen her og nå. De vet at det de gjør av trening er riktig, og stoler på det. Det gir trygghet. Og selv lårskaden som stoppet Warholm i fjor, har lært dem noe.

– Når jeg var ferdig med det, så jeg meg aldri tilbake. Men, jeg hadde nok den lille stemmen som sa: «Du må være mer forsiktig.» Det kan også være en gave, for i toppidretten vil man alltid presse grenser. Og det kommer med en risiko. Treneren min sier jeg må ta de riktige risikoene. Finne kontinuitet i treningen, sier Warholm.

Utad kan Warholm virke trygg på seg selv. Det stemmer ikke alltid. Men nervene som kommer når han står på startstreken, ønsker han først og fremst velkommen.

– Det er mye å hente i å ha litt nerver. Jeg tror faktisk det er litt viktig. Hvis du ikke har litt nerver, vil du streve med å få ut det beste i deg selv. Det er en gave det også, for når du kjenner på presset og nervene, er det en mulighet til å bli skikkelig klar, sier han.

Og Warholm er i form. Oppkjøringen til VM har gått så det suser med NM-gull med tida 46.76. Han sier det kjennes godt å vite at han er i posisjon til å løpe virkelig fort når det gjelder.



– Akkurat nå er det ikke så mye tvil i meg, men selvsagt er jeg litt nervøs når jeg går inn i dette. Det er da jeg vet at jeg kommer til å prestere. Det har vært en bra sesong, og jeg vet at jeg er der jeg vil være.

FAVORITT: Jakob Ingebrigtsen under pressetreffer før de går løs på VM i friidrett i Budapest. Foto: Beate Oma Dahle

– Det jeg mener er rett

Også Jakob Ingebrigtsen er i strålende form når han nå går inn i mesterskapet. Og han vet det. Hans metode er å gå inn i bobla si med fullt søkelys på seg selv og oppgavene han skal gjøre.

– Jeg er ganske trygg på meg selv. Det har jeg alltid vært, men det er klart det er en øvingssak.

Ingebrigtsen sier han alltid har hatt selvtillit. Og det er ingenting som vipper han av pinnen når han først går inn i bobla før et mesterskap. Han mener dette er avgjørende for å få frem potensialet.

– Jeg gjør stort sett det jeg skal, og det jeg mener er rett. Hadde jeg ikke vært selvsikker, så tror jeg mye hadde vært annerledes. Jeg tipper de som gjør det best, er de som tror mest på seg selv og stoler på det de har gjort.

Tross all verdens selvtillit, kan det røyne på når det nærmer seg start.

– Hjernen vil bedras, så når du blir nervøs og det nærmer seg start, så er det naturlig å begynne å tvile. Nervene jobber litt imot deg. Men for min del er dette bare en måte å bli klar på, mentalt og fysisk. Da vet jeg for meg selv at det jeg skal gjøre nå, det betyr mye. Det er det jeg jobber mot, og det jeg setter høyest.

Og med både hode og kropp på plass, er det store muligheter for at Ingebrigtsen og Warholms innsats på tartandekket vil holde til edelt metall.