– Det er kult

– Det er gøy, det! Kult, sier 23-åringen og smiler bredt.

Han har nettopp fått høre intervjuet som TV 2 gjorde med franskmannen etter at det var klart at Uno-X fikk invitasjon til sommerens Tour de France.

Der var Prudhomme klokkeklar på at Halland Johannessens seier i ungdommens Tour de France i 2021 - Tour de l'Avenir - banet vei for deltakelsen til det norske profflaget.

MEKTIG: Christian Prudhomme fikk i januar en utmerkelse av den franske presidenten, Emmanuel Macron, for sin innsats som Tour de France-sjef. Foto: Reuters

– Tobias er veldig viktig for oss. Han vant l´Avinir, han ble nummer sju i Catalonia Rundt i fjor, han kom på 10. plass i Dauphiné - der han også vant den hvite ungdomstrøyen. Jeg ser frem til å se ham i Tour de France i juli, sa ASO-sjefen.

– Ingen blir forbannet

Denne uka - i Catalonia Rundt - får Halland Johannessen en liten smakebit av hva som venter til sommeren. På startstreken i syvdagersrittet i Spania står også INEOS-rytter Egan Bernal. Prudhomme er ikke snauere enn at han sammenligner nordmannen både med colombianeren som vant Tour de France i 2019 og med Tadej Pogacar - som fulgte opp med å vinne den gule trøyen de to påfølgende årene.

– Vi må huske på at Tobias Halland Johannessen har vunnet l´Avinir. Det betyr noe. For typer som Egan Bernal og Tadej Pogacar gjorde det samme og har siden vunnet Tour de France sammenlagt, påpeker franskmannen.

VINNER: I 2019 ble Egan Bernal hyllet i Paris etter å ha vunnet den gule trøya. Foto: Belga / BILDBYRÅN

– Det er kule ryttere å bli sammenlignet med, sier Halland Johannessen.

– Disse guttene har gjort det bra før, så mulighetene er der jo. Å få være med i Tour-en hadde vært sinnsykt gøy. I alt man gjør om dagen så tenker man på at man har lyst til å være i form i juli. Det kan gjøre at man tar nye steg.

– Men å vinne sammenlagt. . .?

– Det er ingen på laget som ville blitt forbannet om jeg fant på det. Jeg tipper typer som Bernal og Pogacar også tenkte at de skulle gå for etapper da de først kom inn i Tour-en, men så satt de plutselig så godt i det at de likevel kunne kjøre for en sammenlagtplassering. Men jeg har færre år på landeveissykkel enn dem. Jeg kan derfor stille med litt lavere skuldre. I tillegg har vi Kristoff på laget. Han har gjort dette mange ganger før og fortjener å ha med seg noen gode hjelper. Men jeg skal være i toppform og det er jo mulig, svarer Drøbak-gutten.

Rusk i maskineriet

Tour de l'Avenir hadde sin opprinnelse i 1961. Siden 2007 har det vært et ritt for ryttere under 23 år, der de sykler for landslaget. Den ferske tempoverdensmesteren Tobias Foss ble første nordmann som vant her, i 2019. To år senere var det Tobias Halland Johannessens tur.

KUL I GUL: For to år siden vant Tobias Halland Johannessen ungdommens Tour de France. Foto: jeep vidon/SIPA/Shutterstock

– Hvorfor er det ofte en sammenheng mellom de som gjør det bra der og i det «ekte» Tour de France?

– Det kreves mye av de samme kvalitetene. l'Avenir er kortere, men ti dager er likevel lenge. Selv om Tour de France går over 21 dager, så sies det at det er de ti første dagene som er de verste. Deretter holder det seg på samme nivå. Man blir ikke mer sliten, men man vil heller ikke føle seg bedre.

Tobias Halland Johannessen har hatt en trøblete start på sesongen. Etter en god vinter med mye trening pådro han seg en irritasjon i kneet på treningsleir med Uno-X i midten av januar. Sesongdebuten ble dermed utsatt. Og han pådro seg senere covid. Den opprinnelige planen var at han skulle sykle Paris-Nice, men ettersom han manglet kilometer i beina ble han flyttet over til Catalonia Rundt - der Torstein Træen blir kaptein for det norske profflaget.

Sikter mot seier

– Sesongen i år blir rimelig lik den vi syklet i fjor. Forskjellen er bare at det må legges inn en formtopp i juli for de rytterne som skal dit. Det er helt rått at vi har fått denne muligheten. At et norsk lag skal delta i verdens største sykkelritt kommer til å bety mye for hele sykkelsporten her hjemme, ikke bare for oss som drømmer om å sykle der.

– Hva er det lov å håpe på?

– Hvis vi stiller med vårt beste mannskap, så er det gode muligheter, hvis vi i tillegg har prikket inn toppformen. Vi har en Kristoff, som er like god i tredjeuka som i den første. Vi har Torstein Træen som kan gå avgårde i brudd og vinne i høyden. Og så har du Rasmus Tiller.

– Hvorfor nevner du ikke deg selv?

– Det er bare noe jeg tenker på i mitt egen hode.

– Så du våger ikke si det høyt?

– Jeg vet at jeg er god nok til å vinne på en god dag. Plutselig så sitter du der i en gunstig situasjon. Og man ser jo at folk man har slått før vinner etapper i Tour-en. Det er jæklig vanskelig, men det er mulig.

I så fall står Christian Prudhomme klar på podiet for å ta imot.

– Nå håper jeg bare at kneskaden hans er blitt bra, så ser jeg frem til å se dem på podiet. Jeg ser frem til å shake hands med en av dem, sier franskmannen.