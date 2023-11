«Det er ingenting som er mer patetisk enn å være en god taper».

Se Fotballpunch her

Sverre Nypan (16) har vært en av kometene i årets Eliteserie. 16-åringen fikk sin debut borte mot Jerv i fjor høst.

Denne sesongen har han etablert seg på Rosenborg og levert noen prestasjoner som har fått ekspertene til å gni seg i øynene.

I den siste episoden av «Fotballpunch» har Yaw Amankwah møtt Nypan for å grave i supertalentets fotballhjerne.

Nypan husker godt minuttene før debuten på Levermyr. Han hadde fått beskjed om at han skulle starte kampen.

– Der og da tenkte jeg ikke at det var skummelt. I ettertid kan jeg si at jeg var mer nervøs enn jeg ga uttrykk for til andre, smiler Nypan.



FØRSTE FRA START: Sverre Nypan ble kastet ut på dypt vann i fjor høst. Foto: Tor Erik Schrøder

Å finne riktig spenningsnivå inn mot kampene har vært en utfordring for Nypan i oppveksten. Rosenborg-spilleren forteller at han en periode gruet seg til å spille.

– Det var en periode der jeg var så nervøs at jeg nesten ikke klarte å spille kamper. Jeg følte at jeg hadde så mye ansvar for laget. Det var kanskje fra jeg var ni år til 12-13. Det var nesten ikke gøy å spille kamp, for jeg gruet meg så fælt. Men når dommeren blåste i gang kampen var det greit, sier Nypan.

Forbud mot klareringer

Stein Blengsli var Nypans trener i barneårene. Blengsli startet å trene Nardo-guttene da de holdt barnehagealder. Dermed hadde de ett års forsprang på mange andre.

– Vi tok stegene tidligere enn andre. Vi startet med taktikktavle tidlig, allerede som 6-åringer. Som 8-åringer var vi på den første overnattingsturneringen. Som 10-åringer brukte vi garderobe og startet med å bygge en garderobekultur. Som 12-åringer hadde vi prematch-møter, forteller Blengsli.



TYDELIG: Stein Blengsli har vært viktig for Sverre Nypan i oppveksten. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Han kunne bli oppfattet som kontroversiell i stilen. Blengsli vrir seg i stolen når janteloven blir nevnt. Hans ønske var å skape dyktige fotballspillere, og metodene skilte seg fra andre barnetrenere.

– Fotballforbundet har lengst mulig, flest mulig. Så har de også best mulig. Vi plasserte den først. Hvis du trener og spiller best mulig, på alle treninger og kamper, opplever spillerne en glede og mestringsfølelse som gjør at de er med lengst mulig, flest mulig, resonnerer treneren.



Spillerne lærte tidlig at det handlet om å gjøre banen størst mulig når man hadde ballen i laget. Og minst mulig når motstanderlaget hadde ballen. Og Blengsli stilte krav til spillerne.

– Klarerte du ballen, ble du tatt av banen. Da kom en ny spiller innpå. Vi hadde felles regler, forteller han.



Nardo-treneren opplevde at Nypan var en spiller som tenkte mye selv.

– Han var den første som rakk og hånden og spurte. Han var nysgjerrig, sier Blengsli.



– Jeg var enda verre før

I tillegg til å være nysgjerrig, hadde Nypan et voldsomt konkurranseinstinkt. I mangel på nok keepere måtte ofte foreldrene stå i mål på trening.

For Nypan sank hjertet ned i magen når han havnet på lag med pappa Arne. Han var for dårlig, mente Nypan. Noe Blengsli humrer og sier seg enig i.

– Det konkurranseinstinktet har han fra moren, ikke faren. Hun er beinhard. Der må du vinne, uansett hva det er. Om det er kortspill eller crocket, smiler treneren.

I samtale med Nypan, drar TV 2-ekspert Yaw Amankwah frem et sitat.

«Det er ingenting som er mer patetisk enn å være en god taper».

– Det er veldig typisk at det er jeg selv som har sagt det, svarer Nypan.

– Det er faktisk din mor. Jeg ringte henne før å høre hvem du er og hva som driver deg. Da kom vi inn på ditt konkurranseinstinkt og hvor du har det fra.

ELSKER Å VINNE: Det meste har handlet om konkurranse for Sverre Nypan. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Det stemmer bra, det. Jeg var enda verre før. Da vi spilte kort på hytta - det gikk ikke an. Hvis jeg tapte var det grining og hele kvelden var ødelagt. Mamma sa til venninnene sine at de måtte la meg vinne, hvis ikke ble det er helvete, ler Nypan.

Skiturene var også preget av konkurranse.

– Førstemann frem og tilbake. Det var ikke tur. Vi har aldri hatt appelsin og kakao. Det var maks litt saft i en vannflaske, sier Nypan.

Drømmer om Real Madrid og landslaget

I august ble det kjent at Nypan hadde signert for superagenten Rafaela Pimenta, som blant andre representerer Erling Braut Haaland. Nypan er klar på hva fotballdrømmen er videre.



– Å spille de kuleste kampene med de største lagene i verden. Og være en viktig spiller i de kampene. Det hadde vært kult. Og selvfølgelig å spille for landslaget. Det er den største drømmen.

– Hvis du ser tilbake på karrieren din når du er ferdig, hvilken klubb skulle du helst ønske du hadde spilt for?

– Det største laget i verden er Real Madrid. Det er et ganske enkelt svar. Jeg har vært United-fan og en ekstrem Ronaldo-fan. Der han har gått, har jeg fulgt. Jeg har heiet på de lagene han har spilt for, sier Nypan.