– Det er ikke så mange som har gjort det før oss

Langrennsløperne går drastisk til verks for å optimalisere VM-forberedelsene.

Tiril og Lotta Udnes Weng har bodd på Lillehammer i elleve år. Nå flytter de på seg for å være best mulig forberedt til VM på hjemmebane. Foto: Berit Roald

I underkant av to år før VM på hjemmebane tar tvillingsøstrene Tiril og Lotta Udnes Weng et uvanlig grep.

Etter elleve år på Lillehammer flytter langrennsløperne til byen som skal arrangere neste store mesterskap.

– Vi tenker at når vi har muligheten til å benytte oss av den fordelen, med å trene i VM-løypene, så hvorfor ikke benytte oss av den, sier Tiril Udnes Weng.



Denne uken pakket søstrene ned stakemaskin, rulleskimølle og spinningssykkel, før de kjørte nordover mot sin nye hjemby.

– Flere ressurser

Der skal de bo like i nærheten av anlegget hvor de drømmer om å ta VM-gull i 2025.

– Det er veldig gode rulleskiløyper der, som går i stort sett hele løypenettet som skal brukes under VM. Vi har flere gode lagvenninner i Trondheim, i tillegg til at Stig Rune (Kveen. Landslagstrener journ.anm) er i Meråker, så jeg tror vi har litt flere ressurser der enn her, sier Lotta Udnes Weng.



Anne Kjersti Kalvå, Julie Myhre, Marte Skaanes og Ane Appelkvist Stenseth holder allerede til i Trondheim. Når søstrene Udnes Weng flytter på seg, har seks av ti landslagsløpere base i samme by.

Når Tiril og Lotta Udnes Weng nå flytter til Trondheim, blir byen base for seks av ti landslagsjenter. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er jenter vi trives godt med og trener mye sammen med. Miljøet der er veldig bra, sier vinneren av verdenscupen sammenlagt denne sesongen, Tiril Udnes Weng.



Tvillingsøstrene, som begge vant verdenscuprenn denne vinteren, har ikke satt en endelig sluttdato for prosjekt Trondheim, men utelukker ikke at de kan bli værende en stund.

– Det er først og fremst de to neste årene, så får vi se etter det. Det kan godt hende vi får lyst til å bli værende enda lengre, sier Lotta Udnes Weng.

– Gjorde det enklere

Det har i mange år vært vanlig at landslagene i langrenn for kvinner og menn har flere løpere både i Oslo og Trondheim.

Som regel har det vært løpere som opprinnelig kommer fra Trøndelag som har oppholdt seg i fylket, og det hører med til sjeldenhetene at løpere flytter nordover fra Østlandet.

– Det er ikke så mange som har gjort det før oss. Sindre Bjørnestad Skar gjorde det, og han har gitt oss sin ærlige mening om hvordan det er å flytte dit, med tanke på været, sier tvillingsøstrene lattermildt.

Sindre Bjørnestad Skar representerer Bærums Verk, men bor og trener i Trondheim. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Solstolene får være med på flyttelasset, men forhåpningene om å få brukt de er ikke særlig store. Da er det mindre bekymringsfullt at snømengdene også kan bli mindre enn de har vært vant til.



– Det er det som er bra med innlandet. Det er stabilt bra vær og gode snøforhold, men vi er heldige, for mamma har hytte på Nordseter. Det gjorde det litt enklere å flytte, at vi har muligheten til å dra hit i vinterhalvåret, dersom det er lite snø i Trondheim.