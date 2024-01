– Det er ikke hyggelig

Alexander Stöckl har vært et synonym med suksess. I disse dager får han bruk for alt han står for som leder.

Norge gjorde en av sine svakeste hoppuker under Alexander Stöckls ledelse. Stemningen er selvsagt dempet i den norske leiren. Men østerrikeren er stoisk i troen på at jobben de gjør er god nok.

– Det er ikke krisestemning, slår han stødig fast.

Sett utenfra virker det kanskje ikke veldig troverdig å hevde det. Men Stöckl begrunner det med hva han ser hver dag av den jobben som legges ned både av utøvere og støtteapparat.

– Jeg ser tegn til bedring hos mange. Selv om det ikke vises på resultatlistene ennå, så vet vi at det kun er hardt arbeid som skal til for å snu det, sier Stöckl.

– Ikke morsomt

Stöckl er likevel ikke helt «komiske Ali». Han er på langt nær fornøyd med situasjonen.

– Det er ikke så hyggelig å dra fra en konkurranse sånn som det er nå, sier han. Det er ikke morsomt å «flagge ut» vår siste hopper, så er det 15 utlendinger igjen på toppen, sier han.

Men han påpeker at han har snudd motgang til medgang tidligere i sitt virke som norsk hoppsjef.

– Mitt første renn som landslagssjef i 2011 var lagkonkurransen i Kuusamo. Da kom vi ikke til finaleomgangen en gang, ler han.

– Så det har vært perioder der vi har vært dårlige. Kanskje ikke så lange strekk av gangen som nå. Men det vi lærte da er at vi kan klare å jobbe oss ut av det hvis vi beholder roen.

MELLOMFORNØYD: Marius Lindvik har vært Norges beste i hoppuka. Men aldri mer enn mellomfornøyd. Bildet illustrerer sinnsstemningen i den norske troppen. Foto: Matthias Schrader

Vurderer pause på flere

Halvor Egner Granerud åpnet i et intervju med TV 2 denne uka for at han skulle ta en pause fra verdenscupen etter Hoppuka. Stöckl bekrefter at det fort kan bli aktuelt for flere utøvere.

– Ja, absolutt. Vi tar en rune på det etter Hoppuka. Det blir en individuell vurdering for å finne ut hva som er det optimale for hver utøver, sier Stöckl.

Han mener det ikke nødvendigvis er bedre å trene i stedet for å konkurrere.

– Noen vil ha like større nytte av å reise med de som har best kompetanse på utstyr og tilpasning av set up. Men hvis man føler man trenger mange hopp for å jobbe med teknikk, så er trening en god løsning.

– Dere har gjort det før med stort hell?

– Ja, det stemmer, så det kan bli aktuelt denne gangen også.

Etter rennet i Bischofshofen er det en runde i Polen før hopperne skal videre til VM i Skiflyging.

Merker økonomi-kutt

Hopplandslaget har de siste årene slitt med økonomien, og er inne i sin andre sesong uten hovedsponsor. Kuttene har vært store også på sportslig satsing, men Stöckl vil ikke forklare nedturen med den pressede situasjonen Hopp er i om dagen.

– Nei, jeg mener vi har nok til å prestere på et høyt nivå.

Men han utelukker likevel ikke en mental effekt av at hele organisasjonen er presset.

– Ja, det ligger nok noe der. Man får en viss usikkerhet rundt økonomien. Og det påvirker jo alle. Man vet ikke hvordan ting ser ut framover. Sånn sett er det egentlig veldig bra at vi står sammen når vi jobber så hardt som vi gjør, sier Stöckl.

I tidligere intervjuer har han snakket om at den pressede økonomien gjør at alle i organisasjonen i realiteten jobber mer enn 100 prosent.

– Jeg vet ikke om det er slitasje mentalt på noen vis, men jeg tror nok at folk begynner å kjenne litt på det.

HOBBYPSYKOLOG: Alexander Stöckl mener hans viktigste jobb er å få utøverne og resten av trenerteamet til å beholde roen, og ikke bli stresset av motgangen. Her i samtale med Halvor Egner Granerud i Garmisch Partenkirchen. Foto: Geir Olsen

Hobbypsykolog

Stöckl tror likevel at motivasjonen for å lykkes er så stor at han ikke frykter en fullstendig kollaps.



– Vi har vært gjennom dette her før. Vi vet at det eneste som teller er å jobbe konstruktivt, og se på ting objektivt.

– Så din viktigste jobb er bare å få folk til å beholde roen, og gå rundt å være litt psykolog?

– Ja, og ikke begynne å stresse folk. Jeg ser ikke noen grunn til det. For jeg ser at alle sammen, både utøverne og trenere – alle de er jo skuffet over situasjonen.

– Men ingen har gitt seg. Det jobbes bare enda hardere.