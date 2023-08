Etter en trøblete sesong har en spøkefull Geir Bakke bestemt seg for å ta grep.

Jacob Storevik erstatter Magnus Sjøeng i Vålerengas mål når hovedstadslaget møter Strømsgodset lørdag.

Og endringer kan behøves. Etter at Geir Bakke kom til klubben har Vålerenga tapt tre kamper på rad. Laget ligger på 13. plass, og har kun tatt et av 24 mulige poeng på de siste åtte kampene i Eliteserien.

– Kjekt for min del

Storevik ser frem til å få vokte buret i lørdagens kamp.

– Det blir kjekt det for min del. Jeg håper jeg kan være med å bidra til at vi kan snu dette, sier han og sikter til den trøblete sesongen Vålerenga har hatt så langt.

FÅR SJANSEN: Jacob Storevik. Foto: Marius Simensen / NTB

Da Vålerenga offentliggjorde keeperbyttet på sine nettsider fredag la det stor vekt på at Storevik er en erfaren keeper. Det er også hovedpersonen selv enig i når han blir spurt om hva man får ved å sette ham inn på laget.

– Man får jo en som har vært med en god stund, og har erfaring. Også er jeg flink til å snakke med forsvaret, og god med ballen i beina, sier keeperen.

Nettopp kommunikasjonen med forsvaret er en ting Storevik selv mener kan være spesielt positivt.

– Jeg kan være med å gi litt trygghet til forsvaret og prate dem til gode posisjoner, og ta gode, trygge valg, sier den tidligere Sandefjord-keeperen.

Spøkefull Bakke

Hovedtrener Geir Bakke reagerer spøkefullt på fredagens offentliggjøring av keeperbyttet.

– Det er hyggelig at medieavdelingen tar ut laget da, smiler Bakke, og følger opp med å bekrefte keeperbyttet.

– Vi gjør det. Og det har ingenting med at Magnus har spilt seg ut av laget eller noe sånt. En ung, god keeper og nå har han (Sjøeng) fått mange kamper, og har hentet fryktelig mange baller ut av nettet. Da tenker vi at det er greit at han får betrakte dette litt fra siden nå. Så får vi inn en keeper med litt mer erfaringer, som også har vært god på treninger, sier Vålerengas hovedtrener.

UTE AV LAGET: Vålerengas keeper Magnus Sjøeng må vike plass mellom stengene i kampen mot Strømsgodset. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

Til Vålerengas nettsider poengterer også klubbens keepertrener Gjermund Østby at Magnus Sjøeng ikke er ute av keeperdiskusjonen for godt.

– Det er viktig for meg å poengtere at Magnus Sjøeng på ingen måte er en syndebukk i den situasjonen vi er i. Sånn sett så har han egentlig ikke spilt seg ut av laget, men vi mener det er viktig å få inn litt mer erfaring og trygghet. Jacob er 26 år og har vært i den situasjonen tidligere, sier Østby.

