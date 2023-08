– Jeg hadde aldri i min villeste fantasi sett for meg å bli nummer seks i VM. Det har gått over all forventning, sier Ingvaldsen til TV 2.



Sensasjonsmannen fra Moelv imponerte stort da han tok seg til en historisk VM-finale på 400 meter, men i finalen ble det litt tøffere.

20-åringen løp først inn til sjuendeplass på tiden 45,08, men fikk en gladmelding da Kirani James ble diskvalifisert.

– Det ble en helt grei finale, følte jeg. Det var egentlig det jeg hadde å gi i dag. Jeg kunne kanskje åpnet litt hardere, men jeg ville ikke gå på en smell som jeg gjorde i semifinalen, sier Ingvaldsen til NRK.



– Dette er jo helt enormt stort, da?

– Det er helt sykt. Jeg måtte se meg rundt da jeg kom inn på stadion, bare for å nyte øyeblikket litt. Det er ekstremt stort.

– Han skulle åpne litt roligere enn han gjorde i semifinalen, jeg synes det var et godt gjennomført løp. Han skal være strålende fornøyd med det VM-et her, sier mamma Mari Ann Bentdal til NRK.

Antonio Watson fra Jamaica vant gullet foran Matthew Hudson-Smith og Quincy Hall.



For Ingvaldsen ble det seier mot verdensrekordholder Wayde van Niekerk fra Sør-Afrika.



– Idolene dine blir dine rivaler, det er litt det som har skjedd nå, beskriver 20-åringen til TV 2.

Ingvaldsen knuste sin egen norske rekord med 47 hundredeler da han løp inn til 44,39 i forsøket. Det er den niende beste tiden i verden på distansen hittil i sesongen og hadde holdt til VM-sølv i fjor.

– Håvard skal være stolt av innsatsen sin i sitt første senior-VM. Han er en ny stjerne på 400-meterhimmelen og har fremtiden foran seg, sier NRK-kommentator Vebjørn Rodal.



Moelv-løperen er den første nordmannen som løper en VM-finale på 400 meter.

– Dette er ubeskrivelig. Hvis noen hadde sagt til meg før sesongen at jeg skulle havne i en VM-finale, så hadde jeg ledd.