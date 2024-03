TIRRER PÅ SEG RUSSER: Kommentarer fra Ebba Andersson (til venstre) og Frida Karlsson, her avbildet etter gull og bronse på tremila under fjorårets VM, har fått russiske rival til å steile. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Den russiske langrennsløperen Veronika Stepanova har i lang tid markert seg som en tilhenger av Russlands president Vladimir Putin, som søndag erklærte seg selv om seierherre i landet presidentvalg.

– Valgene i Russland er ikke frie, de er ikke rettferdige. De er et uttrykk for at Russland blir et stadig mer autoritært land, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg til TV 2 etter at de første resultatene fra valget ble publisert.

Det internasjonale skiforbundet har utestengt alle russiske og belarusiske utøvere fra internasjonale konkurranser. Samtidig har Stepanova gjentatte ganger vist sin støtte til Putin, noe som er blitt møtt med sterke reaksjoner.



– Det er noe man ikke kan forstå. Jeg vet ikke hvordan hun ble oppdratt og hvilke perspektiver hun har med seg hjemmefra, men det er uansett ingenting jeg stiller meg bak, uttalte Frida Karlsson etter at Stepanova nylig hyllet Putin.

– Med tanke på hva Putin har gjort, er ikke det noe jeg ville jublet for. Det er for jævlig det som skjer der borte, istemte Ebba Andersson om kommentarene Stepanova kom med etter å ha vært til stede da Putin holdt en tale.

Også de norske utøverne har tidligere kritisert den kontroversielle russiske langrennsløperen.

– Dersom hun ikke er tvunget til å legge det ut, så synes jeg det er helt håpløst, sa Astrid Øyre Slind etter en kontroversielt Instagram-innlegg før jul.

– Et direkte angrep

Nå har svenske Expressen intervjuet Stepanova via Instagram, og der svarer hun på kritikken fra svenskene.



– Jeg ville ikke kalt det for kritikk. Det er et direkte angrep mot mine vurderinger og min overbevisning. Det finnes et sitat som heter «døm ikke, eller kommer du til å bli dømt». Det gjelder spesielt når man ikke er kvalifisert i emnet. Jeg forventet meg ikke at de svenske langrennsløperne hadde dyp kunnskap om internasjonal politikk, så jeg ble ikke overrasket, skriver Stepanova.

Om sitt eget forhold til Putin, sier hun blant annet:

– Han er en sterk leder for landet, som blir sterkere og bedre for hvert år som går.

Stepanova får også spørsmål om hun tror hennes egen Putin-støtte kan være med å gjøre det vanskeligere for Russland å returnere til verdenscupen.

– Russland har all rett til å konkurrere i internasjonal idrett uten noen restriksjoner, akkurat som for eksempel USA og Israel. Mine ord og handlinger skal ikke ha noen betydning for det, akkurat som at hva Frida Karlsson sier ikke bør påvirke vår fremtidige tilbakevending til verdensscenen, sier Stepanova.

– Status og privilegier

Bo Petersson, Russland-ekspert og professor i statsvitenskap ved universitetet i Malmö, mener uttalelsene sier mye Stepanovas «eget polerte bilde» av Putin.

– Det skal imidlertid huskes at for en ung eliteidrettsutøver som Stepanova, kan det være vanskelig å motstå lokketonene fra et autoritært regime. Offisiell støtte kan gi mange kortsiktige fordeler i form av status og privilegier av ulike slag, sier han til Expressen.



Han mener det er vanskelig å si om Stepanovas Putin-forkjærlighet er reell.

– Sikker kan man aldri være. Et autoritært regime har lange armer og mange påvirkningsmuligheter, sier Petersson.

Stepanova hevder uansett at hun ikke blir styrt.

– Jeg handler på egen hånd og sier alltid min mening om alt. Jeg er ingen grunn til å tie om viktige ting innen sporten og livet.