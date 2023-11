Den snirklete grusveien i Snake Creek er akkurat gjenoppbygd. Et voldsomt regnvær vasket bort veien tidligere i høst.

Huset til fysioterapeut Megan Stowe ligger helt på toppen. Landskapet kan minne litt om Norge, men utsikten er utover delstaten Utah i USA.

For nordmenn er Utah kanskje mest kjent for OL i Salt Lake City, og skistadion Soldier Hollow, hvor Ole Einar Bjørndalen tok fire gull på fire dager i 2002.

Manager og pappa Haakon parkerer bilen, en svart Jeep med stort reservehjul på bakluka. På gårdsplassen møtes de av en hund, og en stor statue av en elg.

GOD HJELPER: Johannes Høsflot Klæbo og fysioterapeut Megan Stowe spiller basket på gårdsplassen i Midway.

Johannes Høsflot Klæbo tas imot av fysioterapeuten som både har reddet og forlenget skistjernens karriere.

– Velkommen, Johannes!



Amerikaneren gir Klæbo en klem og viser han inn i det store huset.

I 16 år jobbet Megan Stowe for basketlaget Milwaukee Bucks. I 2021 vant laget NBA-mesterskapet.

Karriereforlengende

Tidligere denne måneden ble Klæbo koronasyk.

Dermed måtte den planlagte sesongstarten med nasjonal åpning på Beitostølen gå uten skistjernen, men denne uka meldte han seg klar for verdenscupåpningen i Finland.

Tidligere i høst fulgte TV 2 Klæbo på høydesamling i USA. På treningsleiren i Park City fikk han daglig oppfølging fra fysioterapeut Stowe.

OL-MINNER: Johannes Høsflot Klæbo var fem år under OL i Salt Lake City. Nå trener han på skistadion Soldier Hollow.

– Det er en seigliva jævel. For hamstringen er fortsatt ikke helt bra, men det blir litt bedre hver dag, sier Johannes Høsflot Klæbo til TV 2.



Sommeren 2022 pådro langrennsstjernen seg skaden på baksiden av låret som han har slitt med siden.

Samme høst var det stor usikkerhet om han i det hele tatt kunne gå skirenn første del av sesongen.

Løsningen på problemet fant Klæbo i USA. Han møtte erfarne Stowe for første gang i Park City høsten 2022.

– Jeg tror den jobben Megan har gjort for meg kan forlenge karrieren, forteller Klæbo.

Ti timer på benken

Han ligger på massasjebenken til Stowe. Rundt han henger meritter fra hennes liv i amerikansk idrett.

– Forrige gang jeg var her lå jeg opptil 10 timer om dagen på denne benken. Det verste var at det var vondt hele tiden. Ingenting som kan minne om behagelig massasje, for å si det sånn.

– Hva gjorde du mens du lå der?

– Jeg så fotballkamper, golf, Formel 1 og TV-serier. Vi fikk tiden til å gå, men ti timer på en massasjebenk er utmattende.

VARME HENDER: Klæbo tror hendene og behandlingen til Stowe kan ha forlenget karrieren hans.

Men de smertefulle behandlingene hadde god effekt.

Fysioterapeut Stowe var med til Planica i mars og forberedte Klæbos kropp til VM.

Resultat: Tre gull og to sølv.



GULLGUTT: Johannes Høsflot Klæbo viser fram medaljene han vant under Ski-VM i Planica. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ekstremt stram

– Han var ekstremt «tight» og stiv i kroppen da vi møttes første gang, forteller Stowe.

– Ikke på en god måte altså, legger Klæbo til med hodet ned i massasjebenken.

Siden den gang har de møttes flere ganger i USA. Stowe har også tatt flere turer til Trondheim for å følge opp Klæbo.

I tillegg til å behandle lårskaden har de samarbeidet om å forbedre hele langrennskroppen.

– Vi jobber med bløtvevet, tøyer ut og trener styrke sammen. Vi har også trent litt yoga.

– Yoga er ikke min sterke side, ler Klæbo.

Stjerne-fysio

– Forskjellen på Johannes nå, og da jeg møtte han første gang er stor. Han har mye bedre fleksibilitet og styrke. Kroppen hans er mer balansert, og han har mer styrke i de mest relevante musklene for bruk i langrenn, sier Megan Stowe.

At Johannes og Megan i det hele tatt møttes var tilfeldig.

Stowe er opprinnelig fra Wisconsin. Her hadde hun sin egen virksomhet i 19 år før hun pensjonerte seg og flyttet til Utah.

Gjennom felles bekjente på skistadion Soldier Hollow ble de introdusert for hverandre.

– Det er en gave å få jobbe med en utøver som Johannes. Jeg har egentlig aldri vært noen basketball-fan, selv om jeg jobbet med de største NBA-stjernene i 16 år, sier Megan Stowe.



For lidenskapen hennes er noe helt annet.

– Jeg er en stor ski-fan. Min «passion» er langrenn.



Klæbo innrømmer at han synes det er stas at hans startnummer henger side om side med bilder av store stjerner i amerikansk idrett.

– Samarbeidet vårt fungerer veldig bra. Det er kult og betryggende å ha en fysioterapeut som har jobbet med de absolutt beste utøverne.