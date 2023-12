Som eneste blad Ingebrigtsen stiller Henrik på startstreken under EM i terrengløp i morgen. For første gang siden brødrene gikk offentlig ut med sin historie rundt pappa Gjert, stiller Henrik Ingebrigtsen opp til et intervju.

– Formen er bra. Jeg har fått en god periode med grunntrening. De hardeste øktene har vært bakkeintervaller, kombinert med terskeløkter og kondisjonstrening. Jeg føler jeg står omtrent like bra som jeg gjorde i mai før sesongstarten i forrige sesong, sier Henrik Ingebrigtsen til TV 2.

– Lukke øynene

Verken Henrik eller de andre brødrene ønsker å svare på spørsmål rundt den pågående politietterforskning av pappa Gjert Ingebrigtsen.

Dette premisset har TV 2 akseptert av hensyn til privatlivets fred.

– Gitt den situasjonen dere har stått i privat. Hvor lett har det vært å konsentrere seg om treninga, og jobben?

– Det er bare å lukke øynene og kjøre på, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Har det vært vanskelig å få til det?

– Jeg ønsker ikke å si så mye mer om det nå.

Under EM i terrengløp har han ikke selskap av lillebror Jakob, som på grunn av litt smårusk i oppkjøringen valgte å stå over mesterskapet han tidligere har vunnet.

– Savner du Jakob der?

– Ja, det dumt at Jakob ikke er her og kunne fortsette seiersrekka. Da kunne vi også ha hevda oss og kjempet om medalje i lagkonkurransen. Men vi får kalle dette en dugnad for alle oss andre. Så får heller Jakob komme tilbake

– Ikke så langt unna

Samtidig kan han avsløre oppløftende nyheter rundt lillebror. Jakob Ingebrigtsen har heller ikke vært på høydesamling sammen med storebroren de siste seks ukene. Han har trent alternativt hjemme i Sandnes.

– Akkurat nå må han ta litt hensyn og trene på den måten som er best for han, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Når er han tilbake med deg på samlinger?

– Han er nok ikke så langt unna.

Selv er han relativt optimistisk før EM.

– Det er vanskelig å si hvor man står. Hvis jeg får til et bra løp så håper jeg å kunne kjempe om en topp 15-plassering. Men det er tunge forhold, og tonnevis med gjørme som skal forseres. Men jeg kan også gjøre et godt løp og bli nummer 25, så det er vanskelig å si.

VM: Henrik Ingebrigtsen sprang 5000 meter under VM i friidrett i Budapesti sommer. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Med din skadehistorikk er det kanskje litt overraskende at du er den eneste av brødrene som stiller til start?

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg har alltid tenkt at jeg skulle komme meg til start. Treningen har gått stort sett etter planen, så jeg føler meg godt forberedt.

Etter seks uker på høydesamling innrømmer han at det skal bli godt å komme hjem.

For to uker siden la kona Liva ut en dramatisk historie om at de hadde hatt innbrudd hjemme på Lura i Sandnes.

– Nå kunne vel ikke jeg ha hindret innbruddet, humrer han.

– Men det er klart det skal bli godt å komme hjem. Man begynner å savne kona og barna etter så langt tid. Til og med bikkjene savner jeg, men så lenge man er borte for en god grunn, så kommer man seg gjennom det. Hadde jeg bare vært en plass og surra rundt hadde det vært meningsløst, smiler han.