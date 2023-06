– Det bør komme noen mål

Det ble et innholdsrikt møte med gamle kjente da Veton Berisha spilte sin første kamp mot Viking etter at han ble Molde-spiller. Foto: Carina Johansen

Han er en av de største profilene i Eliteserien. Veton Berisha scoret 51 mål på 73 kamper for Viking før han gikk til svenske Hammarby.

10 Eliteseriekamper inn i karrieren i Molde, som hentet angrepsspilleren for rundt 40 millioner kroner, har han fortsatt ikke scoret for klubben.

Veton Berisha får klar beskjed fra Felt-O under under kampen mellom Viking og Molde i Stavanger. Foto: Carina Johansen/NTB

– Når du har betalt 40 millioner for en spiss, og han på ti kamper står med null mål, kan du ikke si at han har innfridd det Molde kanskje håpet på da de hentet ham, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Vanvittig langskudd

– Kan bli vraket

Søndag spilte Berisha sin første kamp mot gamleklubben, da gjestene fra Molde vant 4-3 etter 90 minutter som inneholdt det meste.

Berisha ble byttet ut etter at en knapp time var spilt, også denne gangen uten å ha kjent suset fra nettmaskene etter å ha vært sist på ballen selv.

– Han gjør en fantastisk jobb, er hærfører og jobber steinhardt. Det har det aldri vært tvil om. Men han trenger å legge på de scoringene, for det er knalltøff konkurranse. Eikrem kommer inn og gjør det fantastisk, mens Brynhildsen kanskje er det største salgsobjektet i Molde.

– Kan han bli vraket?

– Han kan bli vraket. Allerede til neste kamp. Det tror jeg, svarer Amankwah.

Yaw Amankwah tror Berisha bør begynne å score dersom han ikke skal risikere å havne på benken. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

På et knapt halvår i Hammarby ble det fire mål på 14 kamper. Selv tar 29-åringen måltørken med, tilsynelatende, knusende ro.

– Akkurat nå betyr det ingenting. Jeg blir minst like glad når Ola (Brynhildsen) scorer som hvis jeg scorer, sier Veton Berisha.



Men også han vet at han ble hentet til fjorårets seriemester for å score mål.

– Det bør jo komme noen mål. Jeg må nok kanskje prøve å komme meg i de posisjonene jeg føler at jeg ennå ikke har kommet i, slik at jeg får noen skikkelige sjanser. Det er noe jeg må jobbe med og bli bedre på, sier Molde-spilleren.



Svarer på «hore»-sangen

– Det gidder jeg ikke å svare på en gang

Da Erling Moe byttet ut Berisha etter en knapp time sang Viking-fansen «Han scorer ikke mål, Veton Berisha, han scorer ikke mål» til samme melodi som de brukte som hyllest da han var en del av Viking.

Moe fnyser av TV 2s spørsmål om at spissen fortsatt står uten scoringer.

– Det gidder jeg ikke å svare på en gang, lyder det fra Molde-treneren.

Erling Moe (til venstre) mener at det er viktig å legge merke til hvilken plussfaktor Veton Berisha er i laget, til tross for mangelen på scoringer. Her sitter han med spillerutvikler Trond Strande. Foto: Carina Johansen / NTB

– Vi vinner kampen og han er en bidragsyter til det. Han er en fantastisk fyr og plussfaktor i garderoben, og han legger ned en utrolig innsats sånn at andre skal få skinne. Det forventer jeg at dere ser òg, fortsetter Moe og legger til et smil.

Han får støtte fra Ola Brynhildsen, som fokuserer på hvor viktig Berisha er for laget og trekker fram profesjonaliteten til lagkameraten.

TV 2s fotballekspert, Morten Langli, er trygg på at scoringene kommer.

– Han er en fyr som river, sliter og trøtter ut motstander. Men det er selvfølgelig ikke bare derfor han er hentet til Molde. Det er først og fremst for å score mål. Men det kommer jo, mener Langli.