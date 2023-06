– Det blir spennende å se hvor modige de er

Brann surfer for tiden på en stor medgangsbølge.

Cupgull, andreplass på tabellen og et ellevilt kok på tribunen - alle momenter som bidrar til at optimismen er stor i Bergen.

Men hva skal til for at Brann stabiliserer seg i toppen av norsk fotball de neste årene?

I en kommentar peker fotballkommentator i Bergens Tidende, Anders Pamer, på viktigheten av Branns spillerrekrutering for å kunne stabilisere seg i toppen av norsk fotball.



I ukens episode av TV 2-podkasten «Spiss Vinkel», utdyper Pamer kommentaren:

– De har solgt for 25-30 millioner i dette markedet (David Møller Wolfe til AZ Alkmaar). Skal de forsterke troppen i det samme markedet, blir det steindyrt med tanke på prisen til norske spillere, påpeker han.

Han fortsetter:

– Jeg er usikker på om Brann som klubb har tatt innover seg at de allerede er i toppen av norsk fotball, ettersom ting har gått fort, sier Pamer.

BTs fotballkommentator Anders Pamer. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Ikke klare retningslinjer



En av spillerne som er linket til Brann, er Kristiansund-spiller Sander Kartum, som var nær en overgang til Brann på deadline day. Pamer drømmer derimot om en annen offensiv midtbanespiller.



– Jeg tenker at drømmen for Brann er en type som Zachariassen i Ungarn, sier han.

Strilen Kristoffer Zachariassen spiller for den ungarske toppklubben Ferencváros.

DRØMMESIGNERING: Kristoffer Zachariassen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Foto: Fredrik Varfjell

En Zachariassen-overgang tror imidlertid BTs sportskommentator er urealistisk. Han tror midtbanespilleren blir for dyr for bergenserne.

Han trekker frem nevnte Sander Kartum og Sogndals kantspiller Sondre Holmlund Ørjasæter som mer realistiske signeringer.

– Jeg oppfatter ikke at de har bestemt seg. Jeg oppfatter heller ikke at de har helt klare retningslinjer å forholde seg til, fortsetter Pamer.

Pamer sikter til Brann-styrets involvering i overganger. Han hevder at Brann-styret må godkjenne hver enkelt overgang.

Krister Hoaas var selv en del av Brann-styret fra 2015 og frem til 2022, og skriver på Twitter at styret ikke blander seg inn i overganger:

Hører på @Pamerotti i #SpissVinkel med @arilasos og @yiaman hvor førstnevnte mener styret i Brann blandes inn og skal mene noe i alle overganger. Slik var det ikke fra vinter 2015 frem til jeg gikk ut. Styret gir økonomiske rammer, sport tar avgjørelsene innenfor rammene. — Krister Hoaas (@KrHoaas) June 5, 2023

Dette svarer styrelederen

Over telefon blir styreleder i Brann, Aslak Sverdrup, konfrontert med Pamer sine påstander om styrets involvering i overganger.

– Jeg oppfatter at han (Anders Pamer) kanskje ikke har full innsikt i hvordan vi tar beslutninger rundt spilleroverganger, innleder han.

FORKLARER: Styreleder i Brann Aslak Sverdrup. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Han mener bildet av styret som involverer seg tungt i spilleroverganger, ikke stemmer:

– Det virker i podkasten som at spillerlogistikken er en veldig styrestyrt sak. I de fleste tilfeller er det ikke det, sier Sverdrup.

Han forklarer at klubben har en modell der sportssjefene og daglig leder involverer styret i ønsker og muligheter for endringer spillersammensetning i forkant av overgangsvinduene.

– I møtene før overgangsvindu blir vi enige om hvordan vi som klubb ser for oss å jobbe i vinduet: Hvilke spillere ønsker vi inn, i hvilke posisjoner og eventuelt hvilke salg kan en se for seg? Arbeidet ledes av sport, men vi jobber for felles ansvar, også her. Det er metodikken i det, forklarer Sverdrup.

Han opplyser samtidig at det kan oppstå saker som krever beslutninger utover vinduer eller saker som har stor økonomisk påvirkning på klubben.

Styret vil involvere seg tyngre i slike saker, da de eventuelt vil gå utover rammene som sportssjefene har.

TETT SAMARBEID: Branns sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen blir en viktig mann i sommervinduet. Foto: Marit Hommedal/NTB

– Det betyr ikke at det tar lang tid eller at styret vil være negative til innspill fra de som jobber med sport og sitter med den faglige tyngden, sier Branns styreleder.



Han presiserer imidlertid at han ikke oppfatter Pamers påstander i podkasten som kritikk.

– Jeg ser uttalelsen i podkasten som et innspill eller en utfordring til hvordan vi kan tenke inn i det neste vinduet, sier han.



Lysere tider

Gjennom seieren i cupfinalen mot Lillestrøm, sikret Brann seg en plass i Conference League-kvaliken. Dette representerer en stor mulighet for klubben, ifølge Pamer.

– Allerede nå danser det en gulrot foran kjeften til hesten, og det er Conference League. Det ligger ti millioner i inntekter bare for den kvaliken, og kommer de til sluttspillet, ligger det enda mer penger i potten, forteller han.

FOTBALLFEBER I BERGEN: Bård Finne og Sivert Heltne Nilsen feirer foran Brann-fansen i 3-1-seieren mot Rosenborg. Foto: Bjørnar Morønning /NTB

Det er lysere økonomiske tider for Brann:

– De selger Wolfe for opp mot 30 millioner og går med grove overskudd ettersom de selger ut stadion til hver eneste hjemmekamp. Det er fotballfeber i Bergen, forteller Pamer.

Han trekker også frem midler fra cuppotten og sponsorer. Dersom en skal stipulere hva Brann har hatt i ekstrainntekter i første halvdel av 2023, anslår Pamer at summen er over 40 millioner kroner.

– Spørsmålet er: Hvor mye av det skal en bruke til å reinvestere? Det blir spennende å se hvor modige de er på Brann Stadion, sier han.