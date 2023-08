– Det beste stedet å være

– Det har vært veldig, veldig tøft. Mentalt.

Slik oppsummerte Ingvild Flugstad Østberg de siste sesongene ovenfor TV 2 i februar.

Da hadde hun kommet seg tilbake i konkurranseform, etter tre sesonger hvor hun har blitt tvunget til å stå over nesten alle renn.

Det hele ble kronet med VM-gull på stafetten i Planica, og noen måneder senere ble hun igjen tatt ut på landslaget, etter å ha satset på egen hånd.

VM-GULL: Flugstad Østberg tok gull på stafetten i Planica, sammen med Tiril Udnes Weng, Astrid Øyre Slind og Anne Kjersti Kalvå. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Er langt bak

På Blinkfestivalen fikk hun kjenne på virkelig tøff konkurranse igjen, da hun deltok på Lysebotn Opp. Ebba Andersson vant kvinnenes skøytekonkurranse. Flugstad Østberg ble nummer fire.

– Noen går veldig fort. Den sesongen Ebba hadde i fjor, og det hun viser her er veldig bra, jeg er langt bak sånn sett, svarer hun på hvordan formen er i år sammenlignet med fjoråret, før hun legger til:

– Jeg trener for å kjempe i toppen, så får tida vise om jeg er der. Men jeg synes det har funket bra foreløpig.

Det har skjedd en del på landslaget siden sist hun var en del av det.



Mellom annet har et nytt trenerteam kommet på plass: Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen har tatt over ansvaret for langrennskvinnene.

– De er veldig «på», og det gjør at jeg også blir veldig «på». For eksempel er det litt ekstra fokus på tempoet på langkjøring, slik at jeg ikke tar ut for mye på de øktene. Jeg liker å gjøre mange tretimersturer, så der er de obs på at det ikke blir for hardt, forteller hun.

TRENERNE: Sjur Ole Svarstad (t.v.) og Stig Rune Kveen . Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Begge trenerne er også veldig fokuserte på det med teknikk. Men så er det sånn at en økt får du det til, så er det neste økt hvor du tenker: «Åja, jeg jobber med det samme som jeg gjorde for ti år siden», så det er ett steg fram og ett tilbake, så to fram og ett tilbake.

Stor forskjell

Går vi ett år tilbake i tid, var laget rundt Flugstad Østberg mye mindre.

Da var det hun og trener Pål Gunnar Mikkelsplass, som gjorde det de kunne for å få henne i form til vinteren.

– Jeg fokuserte på det som var fint da også. Det er to forskjellige år på veldig mange måter så langt. Det er veldig fint å være en del av laget nå, sier hun.

– Jeg har alltid ment at landslaget er det beste stedet å være. Ting er tilrettelagt på en veldig god måte og alle er på hugget. Da kan du ikke sove i timen selv heller, forteller Flugstad Østberg.

Hun legger også vekt på det å være en del av laget, og reise med lagvenninnene som en stor bonus av det å være tilbake på landslaget.

– Så nå får jeg prøve å holde tungen rett i munnen og jobbe med mine ting, sier hun.