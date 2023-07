– Det beste for ham, er å forlate klubben

Mason Greenwood (22) er fortsatt utilgjengelig for utvelgelse i Manchester United.

Han befinner seg midt i en intern etterforskning, etter at den britiske påtalemyndigheten avbrøt saken mot ham for forsøk på voldtekt, overfall og tvangskontroll.

I et lengre intervju med The Athletic, anbefaler Manchester United-legenden Wayne Rooney (37) Mason Greenwood å forlate klubben,

– Det etterlater Mason Greenwood i en posisjon der han sitter fast. Så for Mason, er det en dårlig posisjon å være i, fordi jeg er sikker på at han bare ønsker å spille, sier Rooney til The Athletic.



Han ser ikke for seg at 22-åringen har en fremtid på Old Trafford.

– For klubben, dens image, og det å sikre at man tar de riktige avgjørelsene, så er det nesten en «Catch-22». Jeg tror det beste for Mason er å forlate klubben og utvikle seg et annet sted.

KOMMER MED ANBEFALING: – Jeg tror det beste for Mason er å forlate klubben og utvikle seg et annet sted, sier Wayne Rooney. Foto: BASTIEN INZAURRALDE

Det var i begynnelsen av februar i år, at det ble kjent at politiet i Manchester la bort etterforskningen av angrepsspilleren. 22-åringen har ikke spilt fotball for Manchester United siden han ble arrestert 30. januar 2022.

– Han trenger å spille igjen fordi det er lenge siden sist. Med alt som har skjedd, og med tanke på hvor lang tid den interne etterforskningen har tatt, så har det nok kommet til et punkt der Mason må dra for å få fart på fotballkarrieren igjen, mener Rooney.



Wayne Rooney, som før øyeblikket trener amerikanske D.C. United, mener at situasjonen setter både Manchester United og Mason Greenwood i en vanskelig posisjon.

– Du må sørge for at du tar den riktige avgjørelsen før du går videre, og det ser ut som de virkelig sliter med å komme til det punktet, avslutter Rooney.