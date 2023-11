Derfor håper han Vålerenga berger plassen

Brann står midt i en intens medaljekamp. To poeng skiller Tromsø på sølvplass fra Viking på fjerdeplass. Midt imellom, med en finger på bronsemedaljen, ligger Brann.

I motsatt ende av tabellen kjemper flere lag en minst like desperat kamp for å overleve i den øverste divisjonen.

Ett av lagene få trodde ville havne i gjørma er Vålerenga. Før helgens runde ligger hovedstadslaget på kvalikplass, to poeng unna Sandefjord på direkte nedrykk.

Flere av Branns spillere vet godt hva kampen for tilværelsen handler om.

NEDRYKK: Sivert Heltne Nilsen strekker ut en hånd til lagkamerat Robert Taylor etter at sistnevnte misset den avgjørende straffen mot Jerv i 2021. En vanvittig kamp endte med nedrykk for Brann. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Det er kun to år siden de selv kjempet med ryggen mot veggen.

– Det er tøft å stå i. Det er vanskelig å finne en vei der alle drar i samme retning. Det er mye lettere når man vinner kamper, sier Branns kaptein, Sivert Heltne Nilsen.



– Ingenting er lett når du ligger i driten, sier Branns Fredrik Pallesen Knudsen til TV 2.

Større press

Lag fra de største byene skal være i toppen, hevder mange.

Høsten 2021 kjempet Brann mot nedrykk hele sesongen. Kun etter første serierunde var rødtrøyene på trygg grunn.

Bergen by kokte av engasjement. Meningene var mange om hva som var galt.

Brann-kapteinen tror man merker nedrykksspøkelsets små, men stadig tiltakende ul i større grad i de store klubbene.

– Ja, det kan godt være. Det kan også være flere stemmer som sier at det ikke er godt nok. Det er mange som bryr seg om klubben og som kanskje har svaret på hvordan man skulle gjort det. Det merker de nok godt i Oslo.

– Det er et stort press, sier Pallesen Knudsen.

PRESS: Fredrik Pallesen Knudsen erkjenner at det er større press på lag fra de store byene. Foto: Tuva Åserud

– Både i Bergen og Oslo er det mange som bryr seg. Her i Bergen er det mange som ønsker at Brann skal representere de. Når man får sånne fadeser som et nedrykk, så gjør det vondt, sier midtstopperen.

Om Vålerengas sjanser

Sivert Heltne Nilsen har vært med på å spille Brann opp igjen fra nest øverste nivå, tilbake til toppen av norsk fotball.

På nest øverste nivå fikk bergenserne innarbeidet gode relasjoner. De vant stort sett alt av kamper.

Et år man ikke skal undervurdere, skal man tro 32-åringen.

– Viking, Lillestrøm og Brann har tatt den tunge veien ned og klart å bygge seg opp i OBOS-ligaen. Der har man spilt på seg selvtillit og bygget relasjoner som leverer også i Eliteserien, sier Heltne Nilsen.

KJEMPER: Geir Bakke (nummer to fra venstre) og Vålerenga er en vaklende storklubb. Branns kaptein, Sivert Heltne Nilsen, håper VIF berger plassen. Foto: Beate Oma Dahle

Nå frykter midtbanekrigeren at det sammen kan skje med Oslos stolthet, om de skulle rykke ned denne høsten.

– Jeg håper ikke Vålerenga rykker ned, fordi da tror jeg de kommer som en rakett når de bygger seg opp igjen. Så jeg håper de holder plassen, sier kapteinen med et lurt smil.