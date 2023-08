Derfor er troen tilbake i Fredrikstad

Vimplene i rødt og hvitt vaier svakt i vinden mens en god gjeng haster over gangbrua og til stadion.

Det er regn i lufta, men det stopper ikke fire tusen patrioter på vei til midtukekamp. Det er en optimisme og en ny giv som preger Plankebyen denne sesongen.

FOTBALLFEBER: Fansen følger FFK med stor interesse denne sesongen Foto: Torstein Wold / TV 2

– Den er helt fantastisk om dagen, helt utrolig. Det er lenge siden det har vært sånn i Fredrikstad. Det er én ting som gjelder, og det er opprykk, sier Øyvind Johansen.

Se KFUM-FFK fra kl. 16.50 på søndag på TV 2 Play

Turbulens og misnøye

Han har vært FFK-supporter i mange år og fulgt laget gjennom gode tider med cupgull og seriesølv, men også gjennom et tiår med uro og tre tøffe sesonger på nivå tre.



Nå tør supporterne for første gang på lenge å snakke høyt om Eliteserien.

– Vi har vært nede og rotet i OBOS og vi har og rotet i PostNord på tyttebærjorder og åkrer. Vi skal opp. Det er der vi hører hjemme. Fredrikstad er en eliteklubb. Vi er klare, sier Linda Amundsen, supporterkoordinator i FFK, engasjert.



ENTUSIASME: Det er ikke vanskelig å engasjere FFK-supporterne denne sesongen Foto: Torstein Wold / TV 2 Les mer BREDE SMIL: Supporterne i Plankebyen liker seg på tabelltopp Foto: Torstein Wold / TV 2 Les mer NASJONALRETTEN: I Fredrikstad er det pølse i vaffel som gjelder Foto: Torstein Wold / TV 2 Les mer OPPRYKK: Det synges om opprykk i Fredrikstad Foto: Torstein Wold / TV 2 Les mer

Klubben er en av Norges aller mest meritterte med sine ni seriegull og elleve cuptrofeer, men veien frem til denne optimistiske onsdagskvelden har langt i fra vært enkel.

Økonomisk rot, turbulens og knallharde oppgjør fra supportere og frivillige har klubben måttet tåle.

TV 2 var til stede da frivillige som hadde servet klubben i flere tiår leverte inn skiltet sitt i protest. Men den tiden virker å være forbi. Fansen finner vei til stadion og har stor tro på lagets nye trener, Mikkjal Thomassen.

STORE SMIL: En fornøyd FFK-keeper etter tre poeng mot Bryne. Foto: Torstein Wold / TV 2

Bygget opp suksessklubb på Færøyene

– Grunnlaget fra første treningen til Mikkjal har vært veldig bra. Jeg sier det rett ut. Vi har jobbet som hunder og smelt til skikkelig. Vi har utvidet treningsprogrammet og antall timer noe veldig. Jeg tror det er grunnen til at det ser så bra ut, sier FFK-keeper, Håvar Grøntvedt Jensen.

SUKSESS PÅ FÆRØYENE: Mikkjal Thomassen har hatt suksess med Klaksvík. Nå er forventningene store etter en god sesongstart i Fredrikstad Foto: Torstein Wold / TV 2

Thomassen var i mange år med på å utvikle suksessklubben, Klaksvík til det den er i dag. Den færøyske klubben er et steg unna playoff til Champions League. Nå skal 47 år gamle Thomassen kjempe Fredrikstad opp i eliten igjen.

– Jeg merker enorm positivitet og glede når jeg går gjennom byen. Jeg synes vi har en veldig bra gruppe og vi jobber knallhardt hver dag. Det er vårt perspektiv, sier Thomassen.



–Holder elitenivå

Klubbens sportssjef, Joacim Heier er imponert over treningsmengdene og profesjonaliteten som har kommet inn i troppen.

OPTIMISME: I Fredrikstad garderoben er det god stemning etter tre poeng mot Bryne . Foto: Torstein Wold / TV 2

– Vi jobber beinhardt. Det trenes enormt hardt i hverdagen og det er en standard og noen forberedelser for det som holder et godt elitenivå, faktisk. Det er en by som virkelig ønsker at klubben skal komme opp igjen, men det er en del jobb som gjenstår, sier han.



På tribunen begynner stemningen å ta seg opp før møtet med Bryne. På sin faste plass sitter klubbens «rike onkel» og støttespiller, Terje Høili. 79-åringen har fulgt store deler av den innholdsrike og turbulente reisen til klubben.

RIK ONKEL: Terje Høili har vært kjent som klubbens rike onkel gjennom mange år. Her sammen med FFK-patriot, Dag Solheim. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Nå er stemningen på topp igjen, og med de tre nye spillerne som har kommet, er det bare én vei. Opp. I år skjer det. Definitivt. Jeg er kjempeoptimist. Vanligvis er jeg nøktern, men nå. Nå skjer det, gliser Høili.

Hjelp fra høyere makter

Han får støtte av FFK-patriot, Dag Solheim.

– Jeg har gjort en sikkerhetsting. 13.september skal vi ha FFK-gudstjeneste i domkirken. Det er det siste lille som skal til for at vi skal sikre opprykket. Da er alle med oss. Ovenfra og ned, så nå blir det eliteserie igjen, tror Solheim.

Etter 2-1 mot Bryne bruker spillerne god tid med den rødhvite fansen.

– Denne byen her hører til på et høyere nivå og dit er vi på vei. Men det gjelder å holde fokus hele veien. Sånn vi jobber i hverdagen nå, skal vi bli vanskelige å slå. Vi har en vanvittig interesse om dagen og det skal bare melkes, sier forsvarsbauta, Mads Lennart Nielsen.



TYDELIG BUDSKAP: Mads Lennart Nielsen er klar over hva som gjelder i Fredrikstad denne sesongen Foto: Torstein Wold / TV 2

– Det er en by som lever og puster med fotballklubben sin og gjør FFK det godt er stemningen bra . Det er positiv stemning og det ser lovende ut, sier tomålsscorer i midtuken, Sondre Sørløkk.

Han er en av tre som er hentet inn for å hjelpe klubben opp.

Og som gir supporterne enda større tro på Eliteserien 2024.

– Ååååå, jeg tør nesten ikke si det jeg, det kommer til å bli helt vilt. Elektrisk stemning, sier patriot, Anne Karine.

– Vi skal snart kjøpe fakler nå, sier venninnen, Wenche.

– Tror du de skjer det i år?

– Skal jeg være helt ærlig, så er jeg helt sikker på at de rykker opp. Se de andre lagene, de har ikke den samme stallen som Fredrikstad har. Vi har hentet inn tre nye spillere nå. Jeg er ganske sikker på at dette går veien i år, sier FFK-supporter, Øyvind.