Derfor er podkasten fjernet

LAGET PODKAST SAMMEN: – Det er veldig trist for de faste lytterne våre, sier Tiril Eckhoff om «Kant Ut». Her sammen med Ingrid Landmark Tandrevold i Lavazé i fjor høst. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

I 2019 lanserte Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold podkasten «Kant Ut», der de serverte lytterne ufiltrerte og usminkede betraktninger av hverdagen som skiskytter.

Men siden 25. mars, da episoden «podden har fått korona!» ble lagt ut, har det vært stille fra duoen.

Denne måneden ble også samtlige episoder de har laget de siste tre årene fjernet.

– Er «Kant Ut» lagt ned?

POPULÆR PODKAST: Men nå er det foreløpig stopp for «Kant Ut».

– Veldig godt spørsmål, sier Ingrid Landmark Tandrevold.

– Sånn som situasjonen har vært i år, har det vært opp til Tiril om hun har følt hun har kapasitet til å spille inn podkast eller ikke. Og fram til nå har hun ikke følt at hun har hatt den kapasiteten. Selv om jeg er glad i å snakke, vet jeg ikke om jeg kunne holdt i den alene. Jeg vil veldig gjerne lage flere episoder og dele dem. Det gjør meg veldig glad når folk spør, for jeg savner det selv, sier hun.

– Veldig trist

Tiril Eckhoff sier at «tiden vil vise» om podkasten er lagt ned for godt.

– Forklaringen er jo at jeg ikke har vært frisk, på en måte. Jeg har gått på en smell, livet skjedde. «Kant Ut» er et overskuddsprosjekt, og det har jeg ikke overskudd til. Så vi får se.

– Er det mange som har spurt etter den?

– Ja, det er mange. Det er veldig trist for de faste lytterne våre.

Nå spøker det for planene fremover

– Men du kan ikke love dem noe?

– Nei, svarer Eckhoff.

Samtidig som produksjonen av nye episoder har stoppet opp, har altså hele arkivet blitt fjernet.

12 euro

Tandrevold blir nesten flau når hun forklarer årsaken.

– Det er for så vidt fordi jeg ikke har betalt den avgiften man må gjøre. Siden vi ikke har laget podkast, syntes jeg det var litt dumt å betale. Så det er grunnen.

– Hvor mye koster det?

– Det er ikke så dyrt, egentlig. 12 euro i måneden, he-he. Det er et Netflix-abonnement, liksom.

– 12 euro, bør noen starte en spleis?

– Ha-ha-ha. Hvor gjerrig er jeg?! Jeg angrer på alt jeg har sagt nå, ler Tandrevold, som uansett liker dårlig at alle episodene er fjernet fra de ulike plattformene.

– Er det sant? De er ikke slettet for evigheten, de er bare ikke synlige. Det er mye i de podkastene der som jeg kanskje en gang i framtida vil se tilbake på. Så jeg tror ikke de er slettet, men at de ligger et eller annet sted i en sky, sier hun.

BETALTE IKKE REGNINGEN: – Ha-ha-ha. Hvor gjerrig er jeg?! sier Ingrid Landmark Tandrevold om den ubetalte podkastregningen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Stor usikkerhet

Tiril Eckhoff har, som TV 2 meldte før helga, ikke deltatt på Oslo-samlingen med lagvenninnene i uka som var. Den kommende samlingen i VM-byen Oberhof, som Eckhoff gledet seg til å være med på, kan også ryke.

– Det var veldig stor framgang en periode, og så kom det litt mer motgang. Hun er i hvert fall i trening, og følges opp av folk som er tett på henne. Nå er det ikke bare idretten som teller, men at Tiril har det bra i sitt vanlige liv. Idretten er bare en del av det. Hun må ha det bra i livet, det er det viktigste for oss nå, sa trener Patrick Oberegger.

I september fortalte Eckhoff åpent om at hun har vært gjennom en «liten livskrise», og at hun i etterkant av koronasykdom har slitt med store søvnproblemer.

Hun har fortsatt ikke deltatt på noen av samlingene med resten av landslagsvenninnene i sommer og høst.