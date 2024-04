Derfor er det ingen førstekeeper på landslaget

BREDA (TV 2): To av tre keepere har fått muligheten i kamp under den nye landslagssjefen. Gemma Grainger (41) vil ha konkurranse.

Tirsdag 20.45: Nederland - Norge

I den første playoffkampen i Kroatia i februar var det Aurora Mikalsen som stod mellom stengene for Norge, mens det i returoppgjøret i Stavanger var Cecilie Fiskerstrand som fikk muligheten.

LSK Kvinner-keeperen var igjen den utvalgte i 4-0-seieren i EM-kvalifiseringsmøtet med Finland fredag.



– Jeg ønsker at det skal være konkurranse. Jeg vet at det er sånn vi får det beste ut av dem, sier Grainger til TV 2 før Norge skal ut i EM-kvalifiseringens andre kamp borte mot Nederland.

Vil ikke ha førstekeeper

Grainger legger til at U23-landslagsduoen Sunniva Skoglund (Stabæk) og Selma Panengstuen (Kolbotn) er reelle utfordrere til Mikalsen, Fiskerstrand og Guro Pettersen, som er trioen på denne samlingen.

– Keeperne vet at jeg tar avgjørelsen på hvem som starter basert på hva slags kamp vi skal ut i, hvordan de er på trening og når vi har sett på det store bildet, sier briten.

– Forstår jeg deg riktig med at du ikke ønsker å velge deg en førstekeeper?

– Ja, på det stadiet vi er nå, så er det sånn. Så vet vi ikke om det endrer seg over tid, men nå har vi ingen klar nummer én. Vi har flere keepere som er konkurransedyktige, svarer hun.

Man er gjerne vant med at det er én keeper som er det uttalte førstevalget. Fiskerstrand trives godt med filosofien landslagssjefen har valgt seg med valg av keeper.

– Det er jo en spesiell posisjon å være keeper, men for alle andre så er det alltid slik at det er konkurranse. Så kan man jo argumentere for at det kanskje er sånn det alltid burde være, sier LSK Kvinner-keeperen.

Ekspertene splittes

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen tror Grainger gjør et klokt valg med å ikke sette førstekeeper-stempelet på noen helt ennå.

– For en ny trener handler det mye om å finne ut av hvilken keeper hun ønsker. Fordelen her er jo at man kan velge kvaliteter ut fra hvilket kampbilde man forventer, sier Gulbrandsen.

Hun har latt seg imponere av det Aurora Mikalsen har gjort for Brann den siste tiden og forstår at det kan se rart ut fra utsiden at 28-åringen er satt på benken etter å ha vært førstekeeper på landslaget en stund.

– Men det har vært litt rart at Fiskerstrand ikke har fått muligheten før nå til å vise seg frem igjen på landslaget etter korsbåndsskaden, sier Gulbrandsen.

TV 2-kollega Ingrid Ryland er ikke helt enig med Gulbrandsen.

– Timingen med keeperbyttet var rart for meg. Aurora Mikalsen er i sitt livs form, har ikke gjort noe for å spille seg ut av laget og da synes jeg byttet var problematisk, sier Ryland.

Hun er enig i at det bør være en konkurransesituasjon på landslaget, men at valget Grainger faller ned på bør handle om prestasjon og stabilitet for å skape trygghet i forsvaret i en situasjon der man ofte har kort tid på å drille et lag.

– Man vet på mange måter hva Mikalsen står for og har sett at hun er en matchvinner. Da kan det være fint å la Fiskerstrand vise seg frem og få testet seg mot sterkere motstand hvis hun får tillit igjen mot Nederland, sier Gulbrandsen.

– For meg virker det som at Grainger har tatt valget med å ha Fiskerstrand som sitt førstevalg. Da mener jeg at hun må stå i det valget til hun spiller seg ut av laget for jeg ser ikke hva mer Mikalsen kan gjøre for å spille seg inn igjen nå enn det hun allerede har gjort, svarer Ryland.

Grainger opplever at dagens keepertrio på landslaget er en gjeng som støtter hverandre og spiller hverandre bedre – og får støtte av Fiskerstrand i den påstanden.

– Skal man komme noen vei med landslaget, så må man sette laget først. Det tror jeg alle kjenner på, sier Fiskerstrand.

– For oss er det viktigere at Norge går til EM enn vår egen agenda om spilletid.

