Derfor dukket superstjernen opp på Formel 1-løp

Søndag arrangeres det anerkjente Formel 1-løpet på Silverstone. Superstjernene Max Verstappen, Charles Leclerc og Lewis Hamilton er blant dem som skal kjempe om seieren.

Men det var også en annen superstjerne som dukket opp. Og det var av helt andre årsaker.

Skuespiller Brad Pitt (59) er nemlig på besøk i den lille landsbyen Silverstone i Northamptonshire.

NY ROLLE: Brad Pitt skal spille hovedrollen i en ny F1 film. Her under innspilling denne helgen. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

59-åringen er kjent for sine roller i filmene Mr. & Mr. Smith, Fight Club og Oceans-filmene. Nå har han hovedrollen i en ny F1-inspirert film.

Og i helgens løp i England skal deler av filmen spilles inn.

Pitt skal spille en tidligere F1-fører som vender tilbake til sporten med det fiktive teamet APXGP for å hjelpe en ny og ung fører.

Verdensmester Lewis Hamilton (38) er medprodusent av filmen, med mål om å gjøre den så realistisk som mulig. 38-åringen har vunnet løpet i Silverstone åtte ganger, men ble i fjor slått av spanske Carlos Sainz jr.

MEDPRODUSENT: Lewis Hamilton er medprodusent i den kommende filmen. Foto: James Moy

Det er Apple som produserer filmen, og innspillingen startet for fullt denne uken.

Ferraris Charles Leclerc er blant dem som gleder seg til filmen.

– Det er gøy. Det er et nytt fjes og definitivt uventet å se Brad her. Jeg gleder meg veldig til å se filmen, sier han til Autosport.



Leclerc er selv godt kjent fra Netflix-serien Formel 1: Drive to Survive. Dokumentarserien er et samarbeid mellom Netflix og Formel 1 som gir et innblikk bak kulissene for førerne og løpene i Formel 1-verdensmesterskapet.

GLEDER SEG: Charles Leclerc gleder seg til å se filmen som skal spilles inn. Foto: James Moy

Serien har blitt en stor suksess verden over, og dermed er det knyttet stor spenning til den kommende filmen.

Foreløpig er det ikke kjent hva filmen skal hete eller når den skal gis ut. Men søndag var altså Brad Pitt på plass for å filme under Formel 1-løpet.