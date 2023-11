Skottland-Norge 3-3



– Ingen har det vondere enn meg, og ingen har det vondere enn gutta, for at vi ikke greide det. Det skulle vi ha greid, sier Ståle Solbakken til TV 2 inne på gressmatten på Hampden Park.

Norge endte til slutt seks poeng bak plassen som ville sendt dem til EM.

Mot Skottland var det lovende takter offensivt, uten at Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard eller Antonio Nusa var med.

Ekspertene rettet imidlertid en klar pekefinger: Tolv innslupne mål på åtte kamper er for mye, og det må forbedres kraftig om det skal bli sluttspill i fremtiden.

TV 2s kommentator Øyvind Alsaker er klar på at Solbakken «må snu hver stein» for å komme til bunns i hva som gjør at Norge ikke har spilt et mesterskap siden 2000.

– Den selvransakelsen som må komme etter dette, den må være svær, sier Alsaker.

– Er det noe du angrer på, er det noe du har gjort feil?

– Det er det helt sikkert, svarer Solbakken.

Han fortsetter:

– Jeg kommer aldri til å komme over de fem minuttene mot Skottland (på Ullevaal). Så ville jeg alle dager i uken gjort de byttene jeg ville ha gjort, for det var ikke igjen fem minutter, det var igjen 15 minutter. Samtidig, skulle vi ha lagt oss helt lavt? Det vi gjorde, gjorde at vi slapp inn to mål. Og mål nummer to er jo en skandale. Så det kunne kanskje ha vært nok det, ikke sant.

– Det er i hvert fall det at jeg ikke fikk roet ned laget på 1-1. Da var det faktisk åtte-ti lange minutter igjen, og hvis du husker hvor slitne alle spillerne var da … vi var hjemme og hadde publikum bak oss. Der gjorde jeg en dårlig jobb, mener Solbakken.

Landslagssjefen sier at han aldri kommer til å klare å legge akkurat den kampen bak seg.

– Jeg har vondt i hjerteroten. Ikke bare på vegne av meg selv. Mest på vegne av gutta, norske fans og det norske folket, som gjerne skulle til EM.

– Vi har noe i et EM å gjøre. Så blir jeg sikkert hamret ned på grunn av det, men jeg mener faktisk det. Men vi har ikke klart det. Det gjør veldig, veldig vondt, og jeg beklager så mye, sier Solbakken.