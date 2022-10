– Deporter Haaland

Mens Manchester City-fansen og ekspertkorpset er «totalt hypnotisert» av den 22 år gamle jærbuen, er det en enorm gjeng som skjelver:

Supporterne til de 19 andre lagene i Premier League.

Nå går vitsene om hvordan man kan stoppe Haaland runden.

En av dem er å få ham deportert fra Storbritannia og utestengt fra Premier League. Manchester City-manager Pep Guardiola fikk spøken forklart under fredagens pressekonferanse.

– Det er en god vits, sa han med et smil.

En skjermdump av en underskriftskampanje på den britiske regjeringens sider går som en farsott i sosiale medier.

Der påstås det at den har fått en enorm mengde signaturer, noe som høyst tvilsomt er noe mer enn en vandrehistorie.

TV 2 har spurt om en konkret underskriftskampanje på regjeringens sider, med tittelen «Deport Erling Haaland, he has turned the Premier League into a Farmers League».

En talsperson opplyser at den fikk 21 signaturer før den ble moderert og fjernet. Den ble laget torsdag, dagen etter Haalands to mål mot FC København.

– Vi gjør oppmerksom på at vi kun publiserer underskriftskampanjer som imøtekommer kravene, skriver talspersonen i en e-post til TV 2.

FJERNET: En underskriftskampanje ble raskt moderert bort fra den britiske regjeringens nettsider. Foto: Skjermdump.

På nettsiden Change.org er det nok ikke like strenge modereringskrav.

En person, med det noe mistenkelige brukernavnet «Ten Hag's Reds!», ber om signaturer for å få Haaland utestengt fra engelsk fotball.

– For det er bare ikke rettferdig, spøkes det i kampanjen, som blant annet er omtalt av tabloidavisen Mirror.

En annen kampanje på nettsiden vil ha Haaland ut av Storbritannia.

– Haaland er et seriøst problem. Han dukker opp ut av det blå, og ødelegger konsekvent helgene til oss hardtarbeidende folk, fleiper brukeren.

Det var ikke bare målene som vakte oppsikt mot FC København. Superstjernens svært hyggelige side har også gått viralt: