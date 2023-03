Dennis Hauger sesongåpnet med pallplass i Bahrain

I en intens kamp mot slutten tok han seg forbi Victor Martins og kjørte inn til andreplass.

Aurskog-gutten åpnet løpet fra sjette startspor i Sakhir-ørkenen. Med softdekk fikk 19-åringen en brukbar start og kjempet en intens kamp om posisjonene.

TV-bildene viste at Theo Pourchaire traff baksiden av Haugers bil tidlig i løpet, uten at det ble betydelige skader for nordmannen.

Hauger holdt på sjetteplassen innledningsvis, før han tok seg opp på femteplass etter noen runder. På runde 14 gjorde nordmannen en forbikjøring forbi Pouchaire.

– Det er som en boksekamp. Du er ødelagt når du går ut av bilen

Dermed var Hauger for alvor i kampen om pallplass.

– Strålende kjørt av Dennis Hauger, utbrøt Viasat-kommentator Atle Gulbrandsen.

Runden etterpå dro han seg forbi Ayuma Iwasa i en DRS-sone og fikk etter hvert flere sekunders ledelse.

– Dette lover godt for resten av sesongen. Er det noe som er viktig i Formel 2, så er det å ta vare på dekkene. Både med tanke på kjørestil og oppsettet på bilen. Dette ser ekstremt lovende ut for Hauger og MP Motorsport, fortsatte Gulbrandsen.

Fredag endte Hauger på fjerdeplass i kvalifiseringen i Bahrain. F2-reglene tilsier at startrekkefølgen til sprintløpet snus på hodet for de ti beste i kvaliken. Søndag starter Hauger hovedløpet i startspor nummer fire.

Forrige sesong kjørte nordmannen for F2-laget Prema. Der vant han sprintløpet i Monaco og hovedløpet i Baku. Før denne sesongen valgte han imidlertid å skifte til MP Motorsport.