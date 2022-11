Dennis Hauger blir reservesjåfør i Formel 1

Det skriver nettstedet Autosport.

Utviklingssjef i Red Bull, Helmut Marko, bekrefter at Hauger er tiltenkt en reserverolle i Formel 1-sirkuset fra og med neste år.

– Vi har flere reserve-sjåfører. Enda en vil bli Hauger (Dennis). Det har vi bestemt, så ser vi i løpet av sesongstarten hvordan det går, sier Marko til Autosport.

Hauger blir reserve, sammen med newzealandske Liam Lawson. Han skal imidlertid etter planen til Japan for å kjøre løp i 2023.

Det vil krasje med enkelte Formel 1-løp, sier Red Bull-toppen.

Det betyr at det er gode muligheter for at Hauger kommer til å være til stede på Formel 1-løp neste sesong.

Forrige uke offentligjorde den norske racingprofilen at han skal kjøre for MP Motorsport neste sesong. Han har tidligere kjørt for Prema.

– Det er en veldig hyggelig og bra atmosfære i teamet. Det er et team som ser bra ut, og det blir spennende å se etter løpet i Abu Dhabi når vi får en test. Jeg tror det blir en spennende 2023-sesong, sa Hauger da.