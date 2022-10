Dennis Hauger antyder lagbytte: – Neste år blir avgjørende

Hauger har vunnet to løp i sin debutsesong i Formel 2, men noen feil fra laget og ham selv har spolert nordmannens håp i noen løp. Søndag sier Hauger at det kan gå mot et lagskifte neste sesong.

Inneværende sesong avsluttes i Abu Dhabi i november. Etter det venter tester der Hauger sier han fort kan ende opp med å prøve andre biler for å finne det rette laget.

– Det er det som er samtaleemnet de neste ukene. Vi har en test rett etter Abu Dhabi og da må ting være på plass. Det er større sjanse for at det ikke blir Prema enn at det blir det, men det skjer mye ting nå og det er hektisk, sier Hauger til Viaplay.

– Mest sannsynlig. Vi er i forhandlingsfasen nå, fortsetter han om et potensielt lagbytte.

Han sier at flere lag er interessert og at det er et vanskelig valg. Prema har de siste årene vært best i Formel 2, men har slitt denne sesongen.

– Selv om det har vært bra betyr det ikke at det fungerer for meg. Neste år blir veldig avgjørende og viktig, så det gjelder å gjøre det riktige valget, sier Hauger og legger til:

– Flere lag er interessert og vi er i kontakt med flere.

Hauger er en del av Formel 1-laget Red Bulls juniorsatsing. Han kjørte også for Prema da han vant Formel 3-mesterskapet i fjor.

