Den tyske fotballegenden Franz Beckenbauer (78) er død

Det tyske fotballikonet Franz Beckenbauer døde søndag, opplyser familien til nyhetsbyrået DPA.

Beckenbauer har vært syk i lengre tid. Han ble 78 år gammel.

Kommentatorlegende Arne Scheie (80) legger ikke skjul på at nyheten preger ham.

– Det er nesten ingen ved siden av eller over. Jeg er selvfølgelig veldig preget. Han er min barndomshelt, sier 80-åringen til TV 2.

Scheie bruker store ord når han skal beskrive den tyske legenden.

– Jeg så ham live for første gang under VM i 1996. På mange måter er han symbolet på tysk fotball. Det er veldig, veldig mye man kan si om ham. Jeg vil ta så sterke ord i min munn, og hevde at han er en av fotballhistoriens største profiler, mener han.

KLAR TALE: Arne Scheie sier at tyskeren var hans store barndomshelt. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det er en av fotballhistoriens største som går bort



Beckenbauer ble verdensmester både som spiller i 1974 og trener i 1990. Den bragden har bare han, Mário Zagallo (Brasil) og Frankrikes Didier Deschamps klart.

– Det er en av fotballhistoriens største som går bort. Han var en slags pioner i sweeper-rollen som forsvarsspilleren som kunne så mye mer enn å forsvare, sier TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker.

– Han har hatt en enorm, formidabel karriere og det er et stort tap for fotballfamilien, sier Alsaker videre om tyskeren som vant VM både som spiller og trener.

Foto: Foto: Patrik Stollarz / AFP / NTB

Legendarisk karriere

Under Beckenbauers ledelse tapte også Vest-Tyskland VM-finalen mot Argentina i 1986. Som spiller var tyskeren svært elegant, og han nådde sin topp som midtstopper etter å ha startet karrieren på midtbanen. Beckenbauer er pekt på som den spilleren som først rendyrket rollen som libero.

Han hadde også åpenbare lederegenskaper allerede fra ung alder. Som følge av det fikk han ganske tidlig kallenavnet «Der Kaiser». Beckenbauer spilte i tre VM-sluttspill og to EM-turneringer i løpet av en landslagskarriere som strakte seg over 103 kamper. Han ble i 2002 tatt ut på Fifas «drømmelag» for alle VM-turneringene som da var gjennomført.

På klubbnivå fikk han 427 kamper for Bayern München, før han spilte videre i New York Cosmos (to perioder) og Hamburger SV. I HSV var han meget sentral da klubben sikret seg et tysk ligagull.

Foto: AP / NTB

Beckenbauers siste kamp kom i 1983 for Cosmos.

Beckenbauer ble født i et krigsherjet München bare noen dager etter kapitulasjonen 2. september 1945. Den satte strek for 2. verdenskrig.

Han hadde sviktende helse i flere år før han døde. Han var blant annet gjennom tre hjerteoperasjoner.

Så sent som i romjulen uttalte broren Water seg om helsetilstanden til fotballikonet.

– Hvis jeg hadde sagt at han har det bra, så ville jeg lyve, og jeg liker ikke å lyve. Han har det ikke bra. Det går konstant opp og ned, sa han i en fersk dokumentar som etter planen skal sendes på tysk TV denne måneden.