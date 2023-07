NATURLIG: Mimmi Löfwenius Veum har signert en toårskontrakt med Vålerenga. Hun forteller at det er et naturlig steg. Foto: Vålerenga Fotball

For én måned siden poserte Mimmi Löfwenius Veum (29) med «Hater Enga»-skjorte. Nå er hun klar for nettopp hovedstadsklubben.

– Jeg har det dritbra. Jeg er kjempefornøyd.

Det sier Mimmi Löfwenius Veum til TV 2.

Mandag kom nyheten om at Löfwenius Veum forlater LSK Kvinner og går til erkerivalen Vålerenga.

Tirsdag ble det bekreftet at angrepsspilleren har signert en kontrakt med Oslo-klubben som strekker seg ut 2025.

– Alt skjer i fotballen. Jeg er fornøyd med hvordan den siste tiden inn mot sommeren vært, og så dukket denne muligheten opp. Jeg tror alle i denne verden skjønner at det er en «no-brainer» og jeg er dritfornøyd, sier hun.

VIF-spiller Olaug Tvedten trodde det var tull da hun så nyheten om at Löfwenius Veum går til erkerivalen.

– Jeg trodde ikke på det. Jeg trodde det var første april spøk. Det er utrolig gøy. Det er den største «plot twisten» i Toppserien, sier Tvedten.

«Hater Enga»



Löfwenius Veum forteller at det er totalpakken som er grunnen for at hun har valgt å gå til erkerivalen.

– Det handler om hvordan de jobber her, hva de har lagt i potten, hvordan de ser for seg fremtiden og hvor de legger til rette. Det er profesjonelt på et annet nivå enn hva jeg har sett før i Toppserien, forklarer svensken.

RIVALISERING: Den mye omtalte t-skjorten med «Hater Enga», Mimmi Löfwenius Veum hadde på seg bare for en måneds tid siden i LSK-hallen. Foto: Megapiksel

Löfwenius Veum er nok kanskje en av spillerne som har skapt mest oppmerksomhet når det kommer til rivaliseringen mellom VIF og LSK den siste tiden.



Under det forrige møte mellom klubbene, for en måneds tid siden, sto angrepsspilleren i LSK-hallen iført en gul t-skjorte med skriften «Hater Enga».

Nå er hun klar for nettopp Enga.

– Ja, men sånn er det i fotballen, så det får vi tåle, tenker jeg.

Hun forteller at overgangen til VIF er et naturlig steg i karrieren.

– Fotball er følelser og jeg vet at dette er riktig, og så kan folk få lov til å mene det de gjør.

Da TV 2s journalist viser bilde av 29-åringen i den gule t-skjorten til Tvedten, er hennes nye lagvenninne klar på hva hun mener.

– Den får hun bare brenne, og så får hun få en helt annen t-skjorte på seg fremover. Men det er sånn det er når du spiller på LSK, og når du spiller på Vålerenga så er det kanskje motsatt, sier Tvedten.

VÅLERENGA-PROFIL: Olaug Tvedten. Foto: Javad Parsa

Löfvenius Veum legger lattermildt til:

– Jeg har gitt den i gave til Nils (VIF-trener) som skal henges opp i garderoben.

Vålerenga-trener Nils Lexerød mener at det skal være litt «hat» mot hverandre når man spiller for henholdsvis VIF og LSK.



– Jeg tenker at det er akkurat den rivaliseringen det skal være mellom Lillestrøm og Vålerenga, sier han.

NY KLUBB: Mimmi Löfwenius Veum sammen med tidligere lagvenninner i LSK Kvinner. Foto: Jil Yngland

– Viktig for oss

VIF-treneren er godt fornøyd med at de har sikret seg angrepsspilleren for resten av sesongen og de to neste årene.



– Det at vi klarte å få Mimmi til Vålerenga, er vi veldig glad for.

– Det er veldig viktig og fint for oss. Vi har et ønske om å ha en tropp med fem spisser, Nå har vi både Runa Lillegård og Mawa Sesay ute med skader, så vi er helt avhengige av å få inn hvert fall en, sier han til TV 2.

VIF-TRENER: Nils Lexerød. Foto: Terje Pedersen

Lexerød er åpen om at de i begynnelsen ikke var helt sikre på om overgangen lot seg gjøre. Etter at de kom i kontakt med henne, var det ingen tvil fra deres side.



Han er klar på at de får en spiss som er kraftfull og sterk i et press spill og at hun er flink til å true i bakrom og scorer mål.

VIF-treneren meddeler at det har vært et godt samarbeid mellom klubbene, 29-åringen og agenten hennes.

– Begge klubbene har vært interessert i å finne en løsning, så det tror jeg har gått veldig fint, sier Lexerød.