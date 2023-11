Fredag starter langrennssesongen for de norske langrennsløperne. Samtidig trer det nye fluorforbudet i kraft.

Flere av landslagsløperne er spente på hvordan ordningen blir i praksis.

– Spenningen er knyttet opp mot om folk som ikke har forsøkt å jukse kan bli disket. Det er på en måte marerittet. All den tid man ikke har kontroll på den snøen man går på, sier Pål Golberg til TV 2.



– Glipper kan skje

Før sprinten fredag formiddag, som er første distanse under den nasjonale åpningen, må alle løperne levere inn skiene til en fluortest.



Skiparene skal testes både underveis og i etterkant av sprintrennet. Dersom et skipar overstiger grensen for lovlig fluorverdi kan løperne få startnekt eller bli disket.

TESTES: Dette apparatet tester langrennskiene og gjør utslag dersom fluorverdien er for høy. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg håper det ikke skjer. Det er den største frykten, at du ikke får starte. Men jeg har veldig stor tillit til smøreren min og til gjengen i smøreteamet. De gjør alt de kan, det vet jeg. Glipper kan skje, men jeg håper at det skal gå fint, sier Even Northug til TV2.



Torsdag var Skiforbundets teststasjon åpen slik at alle som ønsket kunne teste om fluorverdiene var innenfor grensen.

Fluorfri-koordinator hos Norges Skiforbund, Stein Olav Snesrud, kunne fortelle at de fleste som hadde vært innom hadde fått grønt lys, men innrømmet at noen hadde oversteget verdiene.

HJELPER OG VEILEDER: Norges Skiforbund har tilbudt testing før fredagens løp, slik at smøreteamene kan forsikre seg om at de har lyktes i arbeidet med å fjerne fluor fra tidligere. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg håper at det er et system som kan ta de som prøver å jukse, uten at man setter så trange grenseverdier at en som ikke har forsøkt å jukse for eksempel kan gå over noe ute i løypa og så få rødt flagg av den grunn, sier Golberg og fortsetter.



– Det vil være mye bedre for meg hvis en som har prøvd å jukse går gjennom nåløyet, enn hvis en som ikke har prøvd å jukse blir disket.

– Det er det jeg er redd for

Etter at forbudet ble innført har det blitt snakket om frykt for mulig sabotasje og forurensning fra utstyr og verktøy som tidligere har vært i kontakt med fluor.



Regjerende verdensmester på femmil, Pål Golberg, er også bekymret for at løperne skal gå over fluor i løypa, som igjen skal gjøre utslag i apparatet.

– Jeg vet jo at hvis det er åtte norske gutter som går, og en blir disket, da kan jeg med trygghet si at det er på grunn av forurensning ute i løypa. Jeg kjenner de gutta i smørebussen så godt og kjenner deres rutiner og metoder, at det er jeg trygg på. Det er det jeg er redd for.

– Det var umulig å komme seg unna fluorforbudet, men jeg tror det kommer til å bli bra. Det er som med alle ting det, at det kan bli litt innkjøringsproblemer, men det virker som at Skiforbundet har gjort en god jobb, og at det skal kunne fungere ganske bra, sier Erik Valnes.