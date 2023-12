– Den jeg aller helst vil trene med

LØPER MYE SAMMEN: De to treningskameratene Magnus Tuv Myhre og Henrik Ingebrigtsen løp også i samme forsøksheat under VM på 5000 meter i Budapest. Foto: Beate Oma Dahle

EM i terrengløp ble en kjempeopptur for et utvidet Team Ingebrigtsen. Det siste året har Henrik, Filip, og Jakob Ingebrigtsen invitert flere unge løpere inn for å trene sammen med dem på ulike høydesamlinger og treningssamlinger.



Og i Brussel kom gjennombruddet for to av dem.

SØLVGUTT: Magnus Tuv Myhre (t.V) på pallen i EM i terrengløp. Foto: Geert Vanden Wijngaert

– Bra gjeng



Ikke minst sølvgutten Magnus Tuv Myhre som har trent mye med Jakob og Henrik Ingebrigtsen det siste året.

Han gir spesielt sistnevnte mye av æren for sin framgang.

– Vi er en ekstremt bra gjeng. Det er veldig bra kvalitet på alle øktene vi gjør. Man merker at vi pusher hverandre. Vi ligger perfekt på trening hver dag. Og vi trives jo med å trene hverandre. For meg skal det mye til å finne en bedre treningsgruppe å trene i, sier Tuv Myhre til TV 2 før han legger til.

– Og spesielt. Man må ikke glemme at Jakob også er der.

– Folk prater piss

Siste tilskudd i treningsgruppa er sensasjonsmannen fra herrenes U23-løp, Moa Bollerød.

Han trenes til daglig av Ståle Jan Frøynes, og har fram til i høst ikke trent med Team Ingebrigtsen. Men etter en god periode sammen med Sierra Nevada, så løsnet det endelig for Tønsberg-gutten.

– Jeg har i hvert fall blitt litt tatt inn i varmen. Så håper jeg å bli med dem også etter nyttår på en ny høydesamling.

FYRER LØS: Moa Bollerød Foto: Per Tho Angell/ TV 2

– Hvor mye har du lagt om måten du trener?

– Det har blitt økning på alt. Volum, fart, styrke og sånne ting, sier han.

Han lovpriser måten han er tatt imot på. Og går hardt ut mot det han mener bunner i misunnelse i enkelte deler av det norske løpemiljøet.

– Ja, ja. De er noen veldig bra folk. Og vi passer veldig bra sammen. Og alle som sier at de er ikke bra, de kjenner ikke dem.

– Hva mener du med det?

– Det er mye piss som blir snakket om dem, og jeg blir irritert. For de er jo ikke sånn. De er bra folk. Og de som kjenner de gutta der, de vet jo at de er bra folk, sier Bollerød engasjert.

– Den jeg aller helst vil trene med

Magnus Tuv Myhre sier seg enig med Bollerød.

– Ja, absolutt. Det er klart man legger merke til noen kommentarer. Og det bildet noen folk får av Henrik er så langt unna det bildet jeg har av ham. Han er en av de jeg helst ville vært på trening med. Treningen er perfekt, og vi trives veldig bra med han, sier Tuv Myhre.

Ordene fra treningskameratene varmer selvsagt Henrik Ingebrigtsen.

– Det var hyggelige ord. Og jeg er veldig glad på deres vegne, sier Ingebrigtsen til TV 2.

ROSER INGEBRIGTSEN: Magnus Tuv Myhre (t.v) mener han har mye å takke Henrik Ingebrigtsen for etter sølvmedaljen i Terreng-EM. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Viktig å bidra

Gledesscenene der Ingebrigtsen løftet Tuv Myhre på gullstol sammen med resten av laget som tok bronse i lagkonkurransen i Terreng-EM viser at resultatene betydde mye for friidrettsveteranen fra Sandnes.

Henrik Ingebrigtsen mener det er helt naturlig for han å ta på seg et slags mentoransvar for unge løpere.

– For oss har det vært viktig å videreføre den kunnskapen jeg, Filip og Jakob har utviklet gjennom mange år med prøving og feiling. Vi har fått oppleve idrettsøyeblikk vi knapt kunne drømme om, og vår visjon er at Norge skal være en løpsnasjon i verdenstoppen i overskuelig fremtid. Da er det viktig at vi alle bidrar til å dyrke frem nye talenter, sier Ingebrigtsen.

Han håper at det ikke at EM i terrengløp blir det siste vi ser av verken Tuv Myhre eller Bollerød i framtidige mesterskap.

– Disse gutta har virkelig vist at Norge skal være med å kjempe i friidrettstoppen i mange år fremover, avslutter han.