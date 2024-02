– Dem kaster jeg ut av rommet

HODEBRY: På noen få uker har det gått fra luksusproblem til skadekrise for Liverpool. Foto: Peter Byrne

Problemene hoper seg opp for Jürgen Klopp (56).

Det siste slaget er skaden på Thiago Alcântara (32).

Forrige helg spilte spanjolen sine første minutter etter å ha vært ute med skade siden april. Da gikk det galt igjen.

Ettersom Thiago er på utgående kontrakt, er det blitt spekulert på om han kan ha spilt sin siste kamp for Liverpool.

Klopp avviser imidlertid at det er snakk om en «stor skade», og forventer at midtbaneeleganten spiller igjen denne sesongen.

SKADEFORFULGT: Thiago Alcantara hadde vært ute i 281 dager. Spanjolen holdt bare noen minutter før han ble skadet igjen. Foto: Phil Noble / Reuters / NTB

– Han så kjempebra ut (på trening, journ.anm.), så vi tok ham ut og lot ham spille noen minutter.

– Det er en muskelskade. Vi vet ikke omfanget ennå, men det er ikke kult. Det er ikke gode nyheter, verken for ham eller oss, sier Klopp på en pressekonferanse, ifølge Liverpool Echo.

Også Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah og kometen Conor Bradley er ute av helgens kamp mot Burnley.

Trioen kan være tilbake i trening neste uke, men det er usikkert.

I tillegg er Ibrahima Konaté suspendert.

Og på toppen av det hele er det sykdom i Liverpool-leiren.

– Vi har noen problemer og må vente … vi kjemper mot litt influensa i troppen, og må se hvem som er tilgjengelig, sier Klopp, ifølge Liverpools nettsider.

– Men vi kommer til å ha elleve spillere og skal gå for det, fortsetter han.

Den gode nyheten for tyskeren er at Wataru Endo er tilbake fra Asiamesterskapet.

– Vi kom fra perioden uten ham bra, men han har vært super-innflytelsesrik. Han beskytter forsvaret strålende og spiller bra også. Han fyller 31 år i dag og har sett bra ut, sier Klopp, som har en klar beskjed til den oppmøtte pressen:

– På grunn av alle problemene vi har med spillerne, trenger vi alle. For to uker siden snakket vi om et luksusproblem. Hvis noen spør meg om det igjen, kaster jeg dem ut av rommet!