Deler skrekkopplevelse

For kort tid siden kom nyheten om at foreldrene til Liverpool-stjernen Luis Díaz var kidnappet i Colombia. Nå avslører Neymar at han kunne ha opplevd et lignende mareritt.

Tirsdag brøt bevæpnede menn seg inn i huset til Bruna Biancardi, som er Neymars kjæreste. Sammen fikk de datteren Mavie for én måned siden.



Innbruddet skjedde utenfor den brasilianske storbyen São Paulo. Både spanske og brasilianske medier har omtalt saken.

Kjærestens foreldre ble bundet fast, samtidig som forbryterne stjal dyre eiendeler. Ifølge det brasilianske nettstedet Record, ble foreldrene truet med våpen og varm væske.



Spanske Marca skriver at tyvene lette etter Biancardi og datteren, men de var heldigvis ikke hjemme.

Den brasilianske modellen har selv delt følgende på Instagram:

– En beskjed for å berolige mine venner, familie og de som følger meg. Tidlig om morgenen var det et inbrudd i huset mitt, og mine foreldre ble tatt som gisler. Jeg, Mavie og min søster bor ikke der mer og var ikke der på det tidspunktet.

– Takket være gud har de alle det bra, skriver modellen.

Neymar, som er ute i lang tid grunnet en korsbåndsskade, har også delt sine tanker:

– Trist dag med to dårlige nyheter. Først angrepet på foreldrene til Bru (Biancardi, jou. anm), men takk gud for at de har det ok.

Politiet i São Paulo bekrefter at flere personer er arrestert etter innbruddet. Ingen personer skal ha kommet fysisk til skade av hendelsen.

Den andre nyheten Neymar siktet til var dødsfallet til den brasilanske influenseren Luana Andrade som døde av hjertestans samme dag.

– Mine kondolanser til hele familien. Må gud ta i mot Luana med åpne armer, skriver Al Hilal-spilleren.