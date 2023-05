Deler dramatisk familiehistorie: – Onkelen min ble drept

Zaineb Al-Samarai er gjest i TV 2s aktualitetspodkast «Fredrik og Kadafi» denne uken.

35-åringen stiller til valg som president i Norges Idrettsforbund mot nåværende president Berit Kjøll (67).

En kartlegging fra NRK viser at Al-Samarai ligger an til å ha sikret seg 93 stemmer fra kretser, særforbund og idrettsstyret.

Det vil i så fall bety at hun har over halvparten av stemmene.

– Jeg er utrolig glad for det. Det gir selvtillit. Det er veldig hyggelig at idrettsbevegelsen synes at jeg er en kvalifisert kandidat, sier Al-Samarai i podkasten.

Minnes bombing

Der åpner hun også om tiden før hun kom til Norge som sjuåring.

– Vi dro i 1992 fra Irak og noen av mine siste minner, eller kanskje mine første minner, er for så vidt krigen. Jeg husker da Bagdad ble bombet, sier Al-Samrai i podkasten.

– Jeg hadde en onkel som ble drept. Han var helikopterpilot og ble skutt ned, så det er noen av minnene man tar med seg derfra.

BARNDOM: Zaineb Al-Samara deler fra oppveksten sin i podkasten til Kadafi Zaman og Fredrik Græsvik. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Hun forteller videre at det ikke var bare på grunn av krigen at de tok fatt på den lange reisen til Norge.

– Faren min begynte å jobbe mot Saddam (Hussein) og var mot ham som leder av Irak. Da var han rett og slett truet. Så hvis vi ikke hadde dratt, hadde mest sannsynlig faren min vært død.

Fikk kvinnelig trener – raste

I Norge har hun vokst opp på Holmlia, øst i Oslo. Her spilte Al-Samarai fotball, og Holmlia SK er også klubben hun representerer under idrettspresidentvalget.

– Jeg tror alle opplevelser man har hatt gjennom livet betyr noe for hvordan man er som menneske, forteller 35-åringen.



TIL VALG: Berit Kjøll og Zaineb Al-Samarai. Foto: Robert Reinlund / TV 2

I podkasten forteller hun om spesielt én ting hun savnet som ung og drømmende fotballspiller.

– Da jeg vokste opp, uavhengig om det var i Holmlia eller i fotballen, så savnet jeg mine egne rollemodeller. Det handler ikke bare om at de måtte se ut som meg, for det var langt unna, sier hun.

Al-Samarai mimrer tilbake til da de fikk en kvinnelig trener på kretssamling. Det falt ikke i god jord.

– Da ble jeg så sur, for jeg tenkte at da prioriterte de ikke oss. Jeg har vokst opp med at det var gutta som kan ting, det er gutta som kunne fotball og å være trenere.

Derfor tror hun det er viktig og riktig at hun, i 2023, engasjerer seg i norsk idrett.

– Samfunnet har endret seg. Derfor må jeg bare skryte til alle som har foreslått og ønsker meg. Det er deres fortjeneste at jeg sitter her. Det viser at norsk idrett er i endring, sier Al-Samarai.