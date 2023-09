Deler bilder fra bryllupsreisen

Etter å ha giftet seg i Bragernes kirke i Drammen lørdag, satte Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson Ingebrigtsen seg på flyet sørover søndag.

Nå har Asserson Ingebrigtsen delt bilde av at det nygifte paret har kommet frem til destinasjonen.

PÅ MALDIVENE: Nygifte Jakob Ingebrigtsen. Foto: @elisabethassers (Instagram)

På bildet er den norske superløperen i bassenget med azurblått hav i bakgrunnen.

Ifølge VG skal de være på Maldivene i ti dager.



– To trøtte som er veldig klare for Maldivene, skrev Asserson Ingebrigtsen i en Instagram-oppdatering søndag.

Noen dager før bryllupet, avslørte Jakob at han selv «valgte bort» bryllupsreisen til fordel for mer mengdetrening. Lørdag kunne eldstebror Henrik Ingebrigtsen røpe at selve bryllupsturen går til Maldivene:

– Jakob og Elisabeth skal på treningsleir til Maldivene, har jeg hørt.

FRA DRAMMEN TIL MALDIVENE: Elisabeth Asserson Ingebrigtsen delte bilde fra flyturen søndag. Foto: @elisabethassers (Instagram)