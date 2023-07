Debutanten fikk streng klesbeskjed

Se Tour de France Femmes på TV 2 Play denne uken.

For med kallenavnet «sassy and badassy» og en stor interesse for mote, er 24-åringen kanskje ikke den typiske syklisten man finner.

– Jeg er veldig glad i å pynte meg og synes det er veldig gøy med klær og mote. Det er min hobby utenfor syklingen, forteller Dale til TV 2.

På sosiale medier holder askøyværingen lite tilbake, og det kan forekomme alt fra poseringer, dansevideoer, kakespising og humoristiske innslag.

– Det er litt fort gjort at man bare får med seg resultatene. Derfor er det veldig gøy å kunne gi et innblikk og litt «behind the scenes» på hva vi egentlig driver med, ler Dale.

OPPTATT AV MOTE: Stine Dale (24). Foto: Privat

– Ikke mye som sitter løst

Team Coop - Hitec Products-syklisten bryr seg lite om hva andre tenker om det hun legger ut.

– Det kan hende folk hater uten at jeg får det med meg. Men hvis man ikke er interessert, trenger man ikke å følge med. Jeg velger å fokusere på det positive.

Den store moteinteressen har kommet gradvis for 24-åringen, men det er vanskelig å gi uttrykk for som syklist.

– Alt skal være veldig nøye med drakten. Du vil at det skal være så aerodynamisk som mulig. Du vil at den skal sitte godt og trangt. Det er ikke mye som sitter løst, sier hun.

Dale startet først som triatlon-utøver, og fikk allerede da kjenne på de strenge kleskodene.

Brøt moralkodeks

Sammen med triatlon-verdensmesterne Kristian Blummenfelt og Gustav Iden lærte Dale hvordan man trener som en toppidrettsutøver.

– De har lært meg råskapen og det å være steintøff. De går «all in» i alt de gjør. Det synes jeg er veldig beundringsverdig.

Men moteelskeren fikk også høre hvordan man absolutt ikke skal kle seg da hun møtte opp i t-skjorte og lang bukse.

– Det var t-skjorte og lange bein. Det var ikke innafor. Det var en moralkode der, som ikke er fasjonabelt, rett og slett. Så det unngår man, sammen med korte sokker, forteller Dale.

– Du fikk streng beskjed der?

– Ja. Vi lærte at det gjør man ikke, smiler hun.

– Helt sinnssykt

I løpet av det siste året har Dale byttet idrett fra triatlon til sykling. Det startet med en ankelskade som stoppet henne fra å løpe. Samtidig begynte hun å se mer sykkelritt på TV.

24-åringen ble hektet, og meldte seg på sykkel-NM. Det ble sjetteplass, og hun så seg aldri tilbake. Team Coop-Hitec Products ble nødt til å gi henne en kontrakt.

– Hun er veldig, veldig klatre- og temposterk. Det er noe som vi trenger i årets Tour de France, sier manager Karl Lima til TV 2.

Men også Dales smittende humør og åpenhet har vært en viktig faktor.

– Vi var på tur sammen i nesten tre uker, og hun er en voldsom miljøfaktor som gjør det enkelt å være på tur sammen lenge. Det er en sprudlende jente som alle liker, sier Lima.

Askøyværingen synes det er hyggelig at hun blir satt pris på, men om egne muligheter i Frankrike, er hun mer usikker på.

– Et brudd har jeg tenkt på, en etappeseier har jeg ikke tenkt så mye på. Hvis det skjer, hadde det vært helt sinnssykt. Men alle som stiller har en mulighet.

Og med på sykkelen følger kallenavnet «sassy and badassy».

– Jeg er litt usikker på hvordan den «sassy»-delen skal komme til uttrykk, men definitivt «badassy» skal jeg ta med meg ved å være steintøff og ta de mulighetene som kommer.