– De viktigste signeringene

I den siste episoden av Fotballpunch ser Jan-Henrik Børslid, Jesper Mathisen og Yaw Amankwah nærmere på overgangsvinduet som stengte for en drøy uke siden. Veton Berisha, Japhet Sery Larsen, Petter Myhre og Joacim Jonsson er blant gjestene i programmet.

Selv om det gikk relativt rolig for seg på Deadline Day, har det norske overgangsvinduet vært alt annet enn rolig totalt sett. Casper Tengstedt og David Datro Fofana er solgt for svimlende summer, Veton Berisha er hentet tilbake til norsk fotball for over 30 millioner kroner og Bodø/Glimt har forsterket kraftig.

– Den troppen Bodø/Glimt har nå, mener vi er den sterkeste i Eliteseriens historie, sier Amankwah.

– De har en ellever nesten uten svakheter. De hadde kanskje ønsket seg en bedre spiss, men bortsett fra det er det et kruttsterkt lag med enormt god dekning, legger Mathisen til.

– Det trigger meg

Men ingen av Glimt-gutta når opp i kåringen av de tre viktigste signeringene i Eliteserien. Berisha-overgangen blir satt under lupen av TV 2s eksperter.

– Det er mange som tenker på angriperen Berisha, men han er en god lagspiller, er smart og våken og flink til å flikke. Så vet vi at han er god i bakrom. Som forsvarsspiller er du nødt til å forsvare hele banen, sier Amankwah.

Berisha selv nikker anerkjennende til analysen.

– Det er alltid kjekt å høre at noen synes du er en god fotballspiller, sier Berisha.

– Spesielt de siste årene synes jeg at jeg har utviklet linkup-spillet. Jeg har blitt bedre feilvendt. Det har vært et fokusområde for meg, fortsetter Molde-spissen.

At Molde la så mange millioner på bordet for å sikre seg underskriften hans, tenker han ikke så mye på.

– Prislappen trenger vi ikke å gå inn på, men jeg setter press på meg selv for å levere enten jeg koster det eller det. Så er det sinnssykt kult å komme til en klubb der du skal kjempe i toppen og vinne. Det trigger meg, sier Berisha.

– Noe Brann har savnet

Japhet Sery Larsen er tilbake i Brann etter et kort opphold i Bodø/Glimt. Midtstopperen trekkes frem som en nøkkel i Branns lag.

– Han er så ekstremt viktig for Brann og måten de ønsker å spille på. Han tør å stå opp og gjør avstandene små. Det er noe Brann har savnet tidligere. Offensivt kan han ta med seg ballen og blåse gjennom ledd, roser Amankwah.

Sery Larsen takker for den hyggelige omtalen.

– Det er utrolig deilig. De tingene de poengterer er nettopp de tingene vi vil ha frem i vårt spill, sier Sery Larsen.

– Kjenner du deg igjen i analysen?

– Ja, det synes jeg. Det er sånn jeg gjerne vil fremstå som spiller, sier Brann-stopperen.

Den siste spilleren på listen til Amankwah og Mathisen er Vikings Lars-Jørgen Salvesen.

– Salvesen kom inn mot Rosenborg i cupen, og vi så med en gang litt av det han tilfører. I likhet med Berisha er han en offensiv spiller som er glad i å presse. Salvesen har en venstrefot han stoler på i regn, sol, vinter og vår. Han har en vanvittig presisjon med den, sier Amankwah.

– En veldig god avslutter, både med føttene og hodet. En klassesignering, tilføyer Mathisen.

Han er dypt imponert over måten Salvesen har slått tilbake på etter det tunge skadeavbrekket i 2021.

– Måten han trente seg tilbake på … da ble jeg vanvittig imponert. Det er mange måter å trene seg tilbake på etter en korsbåndskade, men jeg så i øynene hans hvor bestemt han var. Hvor mye mer «biff» han var etter det året. Han er en veldig ambisiøs type, sier Mathisen.