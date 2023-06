– De vet om to blonde personer fra Norge

Frida Leonardsen Maanum er på plass på Ullevaal og godt i gang med de første forberedelsene sammen med landslaget.

23-åringen blir trolig en viktig brikke i Hege Riises lag når Norge spiller VM på New Zealand fra og med 20. juli.

Denne sesongen ble hun kåret til årets spiller i Arsenal av supporterklubben, og nominert til den samme utmerkelsen i Champions League.

– Er dette din beste sesong noensinne?

– I alle fall i Arsenal. Det føler jeg. Det er vanskelig å sammenligne med tiden i andre klubber, men jeg har vært i god form så det har vært bra, sier Arsenal-spilleren til TV 2.

VIKTIG SPILLER: Frida Maanum blir etter alt å dømme en viktig spiller når Hege Riise reiser til New Zealand for å spille VM. Foto: Geir Olsen / NTB

– Alltid en god følelse

Om tre uker skal hun og resten av det norske laget forsøke å revansjere resultatene fra EM i fjor, Da de blant annet tapte 8-0 mot England og røk ut i gruppespillet.

For midtbanespilleren er det godt å ta med seg de gode opplevelsene fra sesongen med klubben inn i mesterskapet.

– Det er selvfølgelig veldig deilig. Det er godt å komme inn med god selvtillit og å kunne bygge videre på det til å hjelpe laget på best mulig måte. Å være i god form er alltid en god følelse, sier Maanum etter fullført økt på gresset på Ullevaal.



MÅLFARLIG: Frida Maanum har markert seg med flere scoringer denne sesongen. Foto: Geir Olsen / NTB

Maanum er ikke den eneste norske spilleren som har levert varene for Arsenal den siste tiden. Også Martin Ødegaard har fått mye ros for jobben han har gjort for klubbens herrelag.

«Burde ta en DNA-test»

Og at det er to nordmenn i London-klubben har skapt både entusiasme og forvirring blant supporterne.

Den siste tiden har flere påpekt at de to spillerne ligner på hverandre, og flere spør om den norske duoen er søsken på sosiale medier.

– Du, det er så mange som tagger meg i sånne poster. Hele tiden. Det er mange som spør meg om det også, sier en lattermild Frida Maanum.



På TikTok ligger det flere kommentarer om de to norske fotballspillerne under videoer av Ødegaard eller Maanum.

I SLEKT?: Flere fotballsupportere tagger Frida Maanum i poster på sosiale medier, der det diskuteres om hun og Martin Ødegaard er søsken. Foto: Fredrik Varfjell/NTB, John Walton/NTB

«Jeg føler at de burde ta en DNA-test for å sjekke om de er i slekt. Frida er bokstavelig talt den kvinnelige utgaven av Martin»



«De ser ut som søsken»



«De har det samme smilet»



– Det er litt komisk, for det er mange på laget som sier at de ser likheten, men jeg ser det ikke helt selv. Jeg føler det er litt sånn at de vet om to blonde personer som kommer fra Norge og begge spiller i Arsenal, men det er mange som melder det der.

– Spesielt i Arsenal meldes det mye om at vi er to norske spillere og at vi er søsken. Det er litt gøy.