Etter søndagens kamp mellom Molde og Bodø/Glimt lot ikke reaksjonene vente på seg fra Molde-trener Erling Moe.

I ettertid av kampen reagerte VG-profil Martin Sleipnes på Twitter-kontoen sin med teksten «Fy faen for en kamp med shithoussssssssery».



I den ferskeste episoden av TV 2s podkast Fotballrådet, sier Viking-spiller Kristoffer Lie Løkberg seg enig i Sleipnes' uttalelse om Moldes kyniske spill på Aspmyra.

– De utnyttet alle mulige situasjoner med en 50/50-duell, å dra til litt ekstra og ligge litt nede når det kom noen kramper. Det må du nesten også, når du er i Bodø med en mann mindre. Du har ikke noe valg, sier Løberg.

– Molde er vel kanskje det verste laget for Glimt sin del når de får en utvisning og bare ligger og kontrer. Da er Molde jævlig farlig, legger Tromsø-spiller Ruben Yttergård Jenssen til.



FARLIG: Tromsøs Ruben Yttergård Jenssen mener Molde er et farlig lag mot Glimt når de har en mindre spiller på bortebane. Foto: Carina Johansen/NTB

– Ikke noe valg

Viking-spilleren roser hoveddommer Kristoffer Hagenes for å gi et tidlig gult kort til Molde-målvakt Oliver Petersen, etter at han ble byttet inn for Jakob Karlstrøm som stormet ut av boksen for å avverge en gjennombruddspasning og fikk rødt kort etter 17. minutter.

– Det var ganske effektivt for å få han (Oliver Petersen) til å gjøre ting litt raskere, sier Løkberg i podkastepisoden.



31-åringen trekker frem flere vanskelige situasjoner for dommeren under kampen, med hodesmellen hvor midtstopperne lå nede og holdt seg til hodet.

– Da har du ikke noe annet valg enn å blåse, og da får du tatt deg den tiden du trenger. Noen liker det og noen liker det ikke.

Viking-spilleren mener det er en del av spillet som må håndteres og at det må være opp til dommerne å gjøre sitt ved å legge til nok overtid slik at det balanserer seg.

Viktig del av fotballen

Sarpsborg 08-spiller Joakim Soltvedt (27) synes derimot ikke at Molde var ekstremt kyniske i kampen, men at det gikk begge veier.

Selv om flere mener at Molde spilte kynisk store deler av andreomgang, påpeker Soltvedt at Glimt ikke var noe bedre i sitt kyniske spill etter at de utlignet på overtid.

– Det er litt sånn alle lag gjør mot slutten av kampene. Også var det imponerende av Glimt å diske opp flere sjanser på slutten. Molde er jo så vidt i boks, sier Soltvedt.

27-åringen mener den kyniske delen av spillet er en viktig del av fotballen og at det er mer utbredt i andre land, enn hva det er i Norge.

– Det ser vi nok kanskje litt på landslaget også, måten man spiller fotball på.

Han forteller at det ikke alltid er det beste laget som vinner kampene og at man stort sett husker de lagene som går videre og ikke måten det ble gjort på.

– Det er selvfølgelig viktig med fair play, men hvis du kan ligge litt ekstra nede eller skyte ballen vekk en eller annen gang for å vinne, så er det selvfølgelig lov og det er en del av spillet. Men det er ekstra irriterende for det motsatte laget, sier Soltvedt.