De tre bukkene Bruseth – et fotballeventyr av de sjeldne

Idet vi kjører over Gjemnessundbrua er det med en følelse av at vi nærmer oss et sted østenfor sol og vestenfor måne. Et sted for eventyr.

NORSK IDYLL: På idylliske Gjemnes gård møter TV 2 tre fotballbrødre som har stått bak et aldri så lite eventyr i 2023. Foto: Frank Lervik / TV 2

Da passer det kanskje bra at TV 2s endelige destinasjon er Gjemnes gård – hjemplassen for de tre brødrene, eller bukkene som de liker å kalle seg, Bruseth Gikling.

En brødretrio som i år har stått bak et aldri så lite eventyr i norsk fotball.

– Sesongen 2023 kommer vi til å huske. Det har ikke sunket inn helt ennå, men det er noe vi absolutt kommer til å huske for resten av livet, sier eldstebror Ådne.



DE TRE BUKKENE BRUSETH: Ola (til venstre), Heine (i midten) og Ådne har lagt bak seg et fotballår de aldri kommer til å glemme. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

Før julefreden senker seg for alvor tar de tre seg tid til å fortelle sin utrolige historie til TV 2. En historie som strekker seg fra Post Nord-ligaen og et ubeseiret Levanger, via 4. divisjon avdeling 1 Trøndelag, til Intility Stadion og kvalik-drama.

Åkeren

Selv om hjemplassen på Gjemnes minner mest om et sted der kommende fiskere og gårdbrukere får sin oppdragelse, er det fotballen som alltid har kommet i første rekke for brødrene Bruseth.

BONDEROMANTIKK: Fattern skulle gjerne sett at de tre brødrene var litt mer interessert i gårdsdrift, men fotballen trumfet traktor og pløying av åker for Ådne, Ola og Heine. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

I dag spiller 25 år gamle Ådne for Levanger, Ola på 23 spiller for Trygg/Lade og minstemann Heine på 19 holder til i Kristiansund.

– Jeg begynte å spille fotball på asfalten nedenfor der vi bodde på Øksendal. Så slang de seg bare på de to her også, så det er fotball det har gått i, dag inn og dag ut, sier Ådne.



Da eldstebroren i søskenflokken var ti år flyttet familien til Gjemnes gård. Der var det ikke først og fremst potet og gulrot som skulle dyrkes på åkeren, men fotballferdighetene.

«BRUSETH PARK»: En enkel innsidepasning fra inngangsdøra ble deler av åkeren gjort om til fotballbane for de tre brødrene. Her la de alle grunnlaget for sine karrierer. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

– Når jeg har spilt fotball opp igjennom så har jeg jo sett opp til dem og brukt treningen sammen med dem for å bli den jeg er i dag. Det har hjulpet på å ha to som er litt eldre og det å få matchet seg litt mot dem. Jeg tror ikke jeg har vært der jeg er i dag uten dem, sier minstemann i søskenflokken, Heine.



– En god, gammeldags hestkuk

De tre brødrene har alltid drømt om å leve av fotballen og trioen har et konkurranseinstinkt som står i stil med drømmen.

Ting som vaser og PlayStation-spaker har vært som forbruksvarer å regne for gjengen fra Nordmøre.

– Det hører med det når vinnerinstinktet er som det er. Det har gått hardt for seg, sier Ådne med et smil.



INTIMT FORHOLD: De tre brødrene er såpass glade i hverandre at de like gjerne deler samme seng når de er hjemme på juleferie. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

– Ådne er vel den rolige av oss, og kanskje den som tenker litt mer. Jeg er kanskje den som er litt mer tent, humrer Ola, før en glisende Ådne tar over igjen:

– Det er pur aggresjon med deg. Og Heine er en god blanding. Litt kyniker og en god, gammeldags hestkuk.

Mor og far i huset har blitt godt vant med litt småkjekling fra de tre sønnene, som svært sjeldent blir enig på først forsøk.

Hvem som er det største fotballtalentet er de allikevel ganske samstemte om.

– Heine skal få den. Det er han som er best med kula, sier den største bukken.



BEST MED BALL: Yngstebror og Kristiansund-spiller Heine (19) beskrives som det største fotballtalentet blant de tre brødrene. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Det blir jo fort sånn da, når to eldre brødrene baner vei for ham. Da får han mye gratis, den gutten, fortsetter den mellomste.

– Som jeg har sagt, jeg er en fotballspiller, mens Ådne er en fotballsparker. Ola er en potet. Det er litt forskjell på oss, sier den minste og gliser.



Opprykksfavoritter

De tre brødrene gikk alle inn i 2023 som store opprykksfavoritter med sine respektive klubber.

OPPRYKKSFAVORITTER: Alle de tre brødrene gikk inn i 2023-sesongen som opprykksfavoritter. At samtlige allikevel skulle klare det hadde de ikke regnet med. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

Heines KBK var spådd en snarlig retur til Eliteserien etter nedrykket i 2022. Det samme gjaldt Olas Trygg/Lade i 4. divisjon, som hadde rykket ned fra Norsk Tipping-ligaen sesongen i forveien.

I Levanger var også Ådnes Levanger regnet som en av de fremste kandidatene for en plass i OBOS-ligaen ved sesongslutt.

– Det er liksom ikke noe man går og tenker på før du begynner sesongen, men utover sesongen begynte vi å ane at det kunne skje. Vi har jo gått hele høsten og pirret litt, sier Ådne og fortsetter:

– Så rykket jeg og Ola opp først, og da gikk vi og terget Heine litt da vi hadde muligheten. Jeg tror han brukte det som motivasjon.



LILLEBROR SIST: Der de to eldste brødrene sikret opprykk i oktober, måtte lillebror Heine vente til langt inn i årets siste måned. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

For der Ådne og Ola sikret opprykk på samme dag, 21. oktober, måtte Heine og hans Kristiansund vente med feiringen til langt inn i førjulstiden.

– Det var litt mer spennende for min del. Vi hadde en litt tøff start på sesongen. Vi begynte å merke at vi bare kunne glemme direkte opprykk, så vi måtte fokusere på det vi kunne gjøre her og nå, som var kvalik.



Strandberg-melding

Og etter en kvalik av det dramatiske slaget, kunne Heine og KBK til slutt juble for opprykk etter 210 minutter med fotball og straffesparkkonkurranse mot Vålerenga.

Alle de tre brødrene hadde dermed rykket opp.

– Det er nesten ubeskrivelig. Det går nesten ikke an å sette ord på det og det har nesten ikke gått opp for meg enda, sier Heine, før han kommer med et lite stikk i retning Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg.



JUBEL: På selveste Intility sikret Heine og Kristiansund plass i Eliteserien 2024 på bekostning av Vålerenga. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Det var nå en som var litt rappkjeftet mot oss i kvalikkampen. Hva skal jeg si? Penger kan ikke kjøpe prestasjon. Så sånn er nå det.



– Det var sykt artig at de klarte å få et av Norges flaggskip til å rykke ned. Jeg ble en smule stolt da, for å si det sånn. Det er litt kjipt å ikke få møtt ham i OBOS-ligaen neste år, men vi tar Vålerenga. Vi kjøper den, sier Ådne med et smil.

Nå skal trioen feire bragden langt inn i romjula. Deretter skal de legge en plan for hvordan de skal toppe det hele til neste år.

JUL MED DIN GLEDE: Årets julefeiring blir nok av det bedre slaget for brødrene Bruseth. På Gjemnes Gård lades batteriene for en ny fotballsesong. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

– Som trio tror jeg det blir vanskelig å toppe dette. Samtidig så kan vi rykke opp enda engang. Heine kan ikke rykke opp da, men han kan vinne Eliteserien. Det er selvfølgelig litt naivt å tro, men det må jo bli å vinne det som vinnes kan, avslutter eldstebror med et glis.