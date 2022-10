– De som skal hente ham, må tømme lommeboka

Etter at Ola Brynhildsen fortsatte målshowet sitt kom Molde-trener Erling Moe med et stikk til media.

– Dere som står her har ikke gjort annet enn å snakke om at vi må hente inn nye spisser, sa Moe og så utover journalistene på pressekonferansen etter 3-0-seieren mot Shamrock Rovers i Europa Conference League.

Da hadde han nettopp vært vitne til at Brynhildsen plusset på sin enorme høststatistikk med to nye scoringer.

– Det er fantastisk artig på Olas vegne. Han har spilt seg inn i landslagsdiskusjonen gjennom gode prestasjoner i år, og stilnet de fleste som har ropt etter en ny spiss, fortsatte MFK-treneren.

Plukket ut til dopingtest

23-åringen - som var skadet i to måneder tidligere denne sesongen - har scoret i de fem siste eliteseriekampene - og sørget med 1-0-målet mot Tromsø sist søndag for at blåtrøyene tangerte eliteserierekorden med elleve strake seire.

Sportsnyhetene: Molde vant skjebnekampen i Europa

Hva som er forklaringen? Gutten selv er litt usikker.

– Da jeg var skadet satte jeg meg et mål om at jeg skulle komme tilbake sterkere enn jeg har vært. Det er en god grunn. Jeg føler meg i bra form og det gir selvtillit å levere i hver kamp, forklarer Brynhildsen når TV 2 møter ham etter enveiskjøringen mot det irske laget i Europa Conference League.

Han ble plukket ut til dopingtest etter seieren, men slet med å få presset ut de nødvendige dråpene og fikk etter hvert slippe ut til det ventende pressekorpset.

– Jeg sliter sånn med å pisse, så jeg frykter det blir en lang kveld, sa han i mix zone-teltet utenfor Molde stadion, som beskyttet for det ufyselige regnværet.

Sender takk til Haaland

Tidligere i uka uttalte han til TV 2 at Molde «er et fotballag for de som vil vinne noe og komme seg videre». Han legger ikke skjul på at drømmen er proffspill i Europa. Da hjelper det å vise seg frem på en større scene enn kun i eliteserien.

Man må prøve å vise seg frem fra en bedre side i hver eneste kamp. Hvis man i tillegg klarer det i Europa også, så er det naturligvis et større utstillingsvindu. Men akkurat nå er ikke dette noe jeg tenker på. Jeg fokuserer på Molde og å prestere her, så får den tid komme når jeg eventuelt er klar for det.

– Det har vært noen spisser i Molde som presterer ute i Europa nå?

– Du tenker på Erling, eller? Det er vanskelig å komme opp på hans nivå. Men han har satt Molde på kartet, så takk for det, svarer Brynhildsen og smiler.

Brynhildsen kom til Molde fra Stabæk sommeren 2020. I år står han med åtte scoringer, mot fem i fjor.

– Jeg så faktisk på dette så sent som i går faktisk, der jeg sammenlignet fjoråret med i år. Noe har med posisjonering å gjøre. I fjor var han mer flankespiller, mens nå er han spiss. Det gjør at han kommer i posisjoner som passer ham utmerket og som fremhever hans sterke sider. Så har han jobbet knallhardt for å bli en enda bedre avslutter, og ikke minst å ta det litt mer ro og være beregnende i stedet for bare å banke på, sier Erling Moe.

– Hvor lenge beholder du ham?

– Vi har lang kontrakt med Ola. Jeg håper å beholde ham neste år også. Men denne klubben her er bygd opp rundt at vi er en selgende klubb. Om det rette tilbudet kommer, så må vi nok gjøre det denne gangen også. Men jeg håper ikke det skjer fole fort.

– Hvor mye skal du ha?

– De skal få tømme lommeboka, så får vi telle opp, svarer MFK-treneren.

På skuddhold til avansement

Etter at Molde vant mot Shamrock Rovers og Djurgården slo Gent, er MFK oppe på en 2. plass i gruppen i Conference League, tre poeng bak det svenske lederlaget. Kun gruppevinneren er sikret avansement til åttedelsfinalene. Toerlagene må ut i omspill mot treerne i Europa League.

– Målet vårt er å komme videre fra gruppa. Vi vet at vi er et godt lag, og at hvis vi er på vårt beste så vil vi komme videre, sier Brynhildsen.