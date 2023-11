– De sa ting som er vanskelig å tilgi

Se København – Manchester United onsdag klokken 20.45 på TV 2 Play

Manchester United og København trenger poeng når Parken skal fylles opp i Champions League.

Oppgjøret har et historisk preg for danskene, for deres første seier i den gjeve turneringen kom nettopp mot de rød djevlene i 2006.

– Det var starten på at jeg kan stå her som hovedtrener i Champions League, sier København-trener Jacob Neestrup til TV 2.

Til onsdagens kamp er spillere og trenere fra bragden i 2006 invitert, men én nordmann vil glimre ved sitt fravær.

– Vanskelig å tilgi

Ståle Solbakken, som var trener for København fra 2005 til 2011 og 2013 til 2020, tar nemlig ikke imot invitasjonen fra sin tidligere klubb.

– Jeg skulle gjerne sett laget. Jeg har jo fått mange tekstmeldinger fra spillere som lurer på om jeg kommer, forteller Solbakken til TV 2.

Hedmarkingen vant den danske serien åtte ganger, og huskes også for poenget mot Barcelona i Champions League i 2010.

HETT MØTE: Ståle Solbakken og daværende Barcelona-manager Pep Guardiola havnet i en høylytt disputt etter kampen i 2010. Foto: JAVIER SORIANO

Men etter å ha fått sparken i 2020 kom 55-åringen med ramsalt kritikk mot klubben for hvordan han hadde blitt behandlet.

Solbakken har ikke vært på kamp i Parken siden dette. I sosiale medier har det blitt etterlyst at fansen har ønsket å hylle ham.



– Jeg pleide å kalle ham statsministeren av København, på godt og ondt. Vi fikk aldri sagt farvel, og det tror jeg mange har hatt bruk for, forteller vert for klubbens supporterpodcast Jonatan Nitsche Folkver til TV 2.

– Jeg skal jobbe med andre ting. Vi har to landskamper som er viktig, sier Solbakken om sitt fravær.

– Har du lyst? Hadde du dratt om alt lå til rette for det? Eller er dette noe som stikker dypt?

MÅTTE GÅ: Ståle Solbakken fikk sparken i København etter svake resultater i 2020. Foto: Wolfgang Rattay

– Det er veldig mange på det laget jeg veldig gjerne ville møtt. Jeg ville også gjerne møtt mange på tribunen der.

– Så er det fire-fem eller seks personer som var veldig nære meg i FCK og noen som var litt lenger unna, som gjorde og sa ting som er vanskelig å tilgi, sier Solbakken.

Ordkrig med spillere og klubb

I et intervju med danske TV 3 Sport fyrte Solbakken løs mot sin tidligere klubb, etter å ha fatt sparken på telefon.

– De har ikke hjerte eller hjerne til å trekke store strategiske linjer. De pisser litt på alt jeg har gjort. Jeg kunne ikke vært mer uenig i at samarbeidet var godt, sa hedmarkingen.

Nicolai Boilesen og Rasmus Falk var blant spillerne som kritiserte Solbakken for en hard lederstil. Sistnevnte, som fortsatt spiller for klubben, mener Solbakken hadde fortjent en hyllest på onsdag.

KRITISERTE SOLBAKKEN: København-spiller Rasmus Falk. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

– Ståle skal ha en stor del for at FCK er her i dag og han har vært med å bygge denne klubben opp. Det er ingen tvil om at han sto i spissen for det, sier Falk til TV 2.

FCK-trener Neestrup, som var spiller i København fra 2005 til 2009, ønsker ikke å kommentere Solbakkens fravær.

NY SJEF: Nå er det Solbakkens tidligere elev Jacob Neestrup som leder FC København. 35-åringen er tidenes yngste trener for klubben. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

– Men jeg er glad for at vi hyller denne gruppen. Det er veldig mange som setter pris på det, sier Neestrup.

Bayern München (ni poeng) nærmer seg avansement i gruppe A, mens Galatasaray (fire poeng), Manchester United (tre poeng) og København (ett poeng) kjemper om den siste plassen som gir avansement fra gruppen.

VENDER TILBAKE: Rasmus Højlund er onsdag tilbake i Parken og klubben han spilte fra 2020 til 2022. Foto: Dave Thompson

I det motsatte oppgjøret vant de rødkledde etter dramatiske sluttminutter.

– I 95 minutter var kampen veldig jevn, og jeg forventer det samme i morgen. Vi skal vinne eller ta poeng, sier Neestrup.