De mørke tankene erstattet gleden: – Trivselen forsvant

5. juni 2018: Oslo-gutten Kristoffer Reitan stod for en aldri så liten golf-sensasjon da han som første nordmann noensinne kvalifiserte seg til majorturneringen US Open.

19. mai 2022: Kontrastene kunne knapt vært større til da han nesten fire år senere annonserte at han skulle ta seg en pause fra golfen.

– Det kom til et punkt hvor det å være på turnering var en overveldende følelse. Jeg merket at mye av trivselen på golfbanen forsvant - og jeg nådde et punkt hvor det var på tide å gjøre noe med saken, sier Reitan.

Beskjeden fikk ham til å ta tenke

HØYE FORVENTNINGER TIL SEG SELV: Kristoffer Reitan bestemte seg for å ta en pause fra golf på ubestemt tid. Foto: Tim Goode

Kristoffer Reitan - for øvrig barnebarn av Rema 1000-grunnlegger Odd Reitan - var tidlig god i golf og dominerte i juniorklassene.

Selv Viktor Hovland slet med å holde tritt.

– Jeg tror ikke Viktor er uenig i at jeg var bedre da. Jeg var god tidlig, mens Viktor utviklet seg senere.

GOLFTALENTER: Viktor Hovland (t.v) møter blikket til Kristoffer Reitan. Foto: Privat

Nå er Hovland en av verdens beste golfspillere.

Kurven for Reitan har pekt i motsatt retning. Etter US Open-sjokket opplevde Reitan det flere toppidrettsutøvere kjenner til:

Stagnasjon.

Det gikk lenger mellom de positive opplevelsene på europatouren. Det festet seg i hodet og gikk ut over humøret.

– Jeg merket et sinne som føltes ukontrollerbart. Ikke i form av utbrudd, men jeg ville ikke møte blikket til noen. Jeg hadde ikke lyst til det.

Vendepunktet ble en beskjed fra hans danske golfvenn Christoffer Bring.

– «Du virker ikke helt bra», sa han mens vi spilte golf. Og da gikk det opp for meg hvor langt det hadde gått. Jeg hadde kjent på det i over ett år.

– Er ikke den eneste som sliter

I etterkant bestemte Reitan seg for å legge golfkarrieren midlertidig på is. Avgjørelsen beskriver han som «krevende».

– Jeg hadde det ikke superbra. Det å ta en pause var et skritt tilbake.

Responsen han fikk var overveldende.

– Det tyder på at jeg ikke er den eneste som sliter med disse tingene.

En av de som har støttet ham er Kristian Krogh Johannessen. OL-golferen er imponert over hvordan kompisen har kommet seg gjennom den tøffe perioden.

– Han har beina godt plantet på jorda selv i hans situasjon og vet virkelig hva som kreves for å lykkes, sier han og legger til:

– Jeg kan kun snakke for meg selv, men hadde mest sannsynlig ikke klart å bevare like sunne verdier om jeg var i samme posisjon, sier Krogh Johannessen.

Reitan har brukt mental trener før – men valgte å ta imot psykologhjelp etter knekken.

US OPEN: Kristoffer Reitan har erfart at golfidretten kan være brutal til tider. Foto: Mike Ehrmann

– Jeg har fått veldig mye positivt ut av. Jeg har jobbet med å få hodet på et bedre sted og å forberede meg på det som kommer.

Flere utøvere har stått frem den siste tiden og vært åpen om mentale utfordringer, deriblant fotballspiller André Sødlund.

Reitan tror flere tegner et glansbilde av det å være profesjonell idrettsutøver.

– Se på Viktor Hovland for eksempel. Alle tror at når han tjener mye penger, er alt bra. Det gir ingen garanti for at man har det bra med seg selv. Det å reise rundt på turneringer er ensomt til tider - og da får man masse tid til å tenke.

Tilbake i manesjen

I slutten av november var Oslo-gutten tilbake i turnering. Sju måneder etter forrige turneringsstart stod han på start under DP World-turneringen i Australia.

Selv om det bare ble to runder, var resultatet sekundært denne gang.

– Steg én var å komme meg ut på turnering igjen. Jeg har fått tilbake mye mer av gleden i golfen gjennom pausen. Nå blir oppgaven å ivareta den når presset øker og i tider hvor ting blir mer krevende, sier han og legger til:

– Det var spesielt å være tilbake i turnering. Ikke det resultatet jeg hadde håpet på, riktignok, men denne uken så jeg på som mer en mental test enn noe annet. Nå blir målet å jobbe mot å utvikle spillet mitt, samtidig som jeg vedlikeholder jobbinga på den mentale biten.