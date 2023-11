– De kommer til å fryse i hjel

Se Uefa Nations League, kvinner: Norge – Portugal kl. 18.55 på TV 2 Direkte. Oppladning fra 18.30 på TV 2 Sport 1 og Play.

Fredag kan Norges Nations League-skjebne avgjøres når Portugal gjester Ullevaal-gresset.

Tap for Leif Gunnar Smeruds lag vil nemlig bestemme lagets skjebne, og nedrykk til Nations League nivå B vil være et faktum. Det vil i så fall også gi en lengre og mer komplisert vei til et EM i 2025.

– Den neste kampen er alltid den viktigste, men denne er litt ekstra viktig. Så ærlig må vi være. Men det er sånne kamper en gjerne vil spille. Det er et press på oss, og det liker vi. Vi ser frem til å se spillerne gå ut på Ullevaal og gripe den muligheten og «guffe på», sier landslagssjefen.

Det gjelder med andre ord å holde hodet kaldt for det norske laget, og med værmeldinger på ned på -10 grader i hovedstaden, vil i hvert fall kulden bli et tema i begge leirer.

– Det er kaldt ute nå, og hvis vi synes det er kaldt så blir det enda verre for Portugal. Det kan jo bare være enda en ting som er bonus for oss, sier Sophie Román Haug, og får støtte av Thea Bjelde:

– Vi må ha fokus på å finne de svakhetene de har og virkelig straffe dem på det. Det er kaldt ute på Ullevaal også, så kanskje de frykter det litt. Vi skal omfavne den kampen med alt vi har. De er kanskje ikke så vant med det, så kulden kan godt hende er en fordel for oss, sier Vålerenga-stjernen.

KALDE GUFS: Det norske kvinnelandslaget i aksjon på Intility Arena, tirsdag 28. november 2023. Foto: Andreas Molland, TV 2

Inspirert av stjernespillerens Oslo-sjokk

Landslaget har selv gjennomført kalde treninger på Intility Arena og Ullevaal de seneste dagene, men Spania-proff Vilde Bøe Risa gleder seg over akkurat det.

– Jeg tror kulden kommer til å ta dem litt. Jeg hørte rykter om at de kanskje ikke ønsket å komme hit og spille, fordi det er desember og Norge og minusgrader. Jeg tror det kan være positivt for oss. De kommer til å grue seg til å ta av seg jakker og bukser. Vi må bare spille vårt spill, og så tror jeg vi må være litt fysiske. Litt tøffe. De er mye raskere enn oss, så vi må steppe opp i duellspillet og også tørre å spille fotball. Det er da vi er gode, sier Atlético Madrid-spilleren.

Allerede for en måned siden, da Norge møtte Frankrike på Ullevaal, ble en av de virkelig verdensstjernene satt ut av den norske vinterkulden. Franske Wendie Renards pause-variant var nemlig av det sjeldne slaget.

– Jeg tror aldri jeg har sett noen varme opp med jakke i pausen. Så det blir en positiv effekt for oss at de kommer til å fryse i hjel. Det gjorde jeg utpå her i dag, sier Bøe Risa med et smil munnviken etter en av ukens treningsøkter med laget.

– Portugiserne har mentalitet de også

Men det er nok ikke bare kulden som må spille på lag med det norske laget. I det motsatte oppgjøret i september ble det 2-3-tap, i det landslagssjefen ser på som den svakeste av alle kampene de har spilt under hans ledelse.

– Portugal er et bra lag, så det er ikke «bare bare» å reise dit på en litt humpete bane og spille dem av, og det klarte vi ikke. Men vi var ikke bra nok. Og det har vi tenkt å gjøre noe med nå. Vi er heldigvis på en litt annen plass nå.

– Og det med forhold som kanskje er bedre for Norge?

– Ja, det håper jeg absolutt. Jeg tror vi skal være klare her. Så får vi være forberedt på at portugiserne har mentalitet de også, men kulden er de vel ikke like vant med som våre spillere, sier Smerud.

Også spillerne er klare på at nederlaget fra tidligere i høst må revansjeres på eget gress i hovedstaden fredag kveld.

– Vi må gjøre alt bedre fra den kampen. Vi hadde en bra samling sist, og må fortsette å bygge på det. Det kommer til å bli kaldt. Vi har bygget på noe hele høsten, og så gjelder det å ta denne sjansen her. Vi må ha tre poeng. Hvis vi får senket skuldrene og får til vårt spill, så er vi gode. Med de kvalitetene vi har i laget så håper jeg vi skal få til en ordentlig god prestasjon mot Portugal, sier Guro Bergsvand.

Mener forrige møte ikke gjenspeiler det laget vil være

Og for et landslag der de reelt sett viktige kampene de siste årene har vært utslagskamper i VM og EM, og ikke kamper som handler om nedrykk, er det klart at en seier vil bety veldig, veldig mye.

– Det er klart at det er en kjempeviktig kamp. Når vi har satt oss i denne posisjonen, så er det klart at det er en kjempeviktig kamp for oss. Men det er ikke det som er fokuset, sier Cecilie Fiskerstrand, og fortsetter:

– Vi har lyst til å vise at vi er et bedre lag, og den kampen vi hadde mot Portugal borte er ikke det som gjenspeiler det vi vil være og slik vi vil fremstå. Jeg føler vi er et bedre lag enn dem, og jeg håper virkelig at vi får det ut. Hvis vi spiller på det nivået vi kan, så er vi et bedre lag enn Portugal. Det har vi veldig lyst til å vise, sier Cecilie Fiskerstrand.

PS! Vinner Norge fredag, er det fremdeles ikke garantert at man holder plassen på nivå A. I så fall må også Østerrike overvinnes i den avgjørende kampen tirsdag. Begge kampene ser du på TV 2.