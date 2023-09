– De har ikke gjort annet enn å stå i dritt

– Det har vært tungt for dem. Det er kjipt å se at de vinner VM, og så har de ikke gjort annet enn å stå i dritt, sier Barcelona-stjernen på en pressekonferanse onsdag.

Skandalen som påvirker flere av hennes lagvenninner på klubblaget har rullet videre denne uken.

Mandag skal den ferske landslagssjefen Montserrat «Montse» Tomé ha tatt ut et stort antall spillere til de kommende Nations League-kampene mot Sveits og Sverige mot deres vilje.



Spillerne svarte med en uttalelse der de stod fast på sitt, og varslet at de ikke ville spille oppgjørene. Siden er de blitt truet med straff.

– De har kjempet for å få ting bedre, men så har det vært ene skandalen etter den andre. Forhåpentligvis ser verden nå at det de i utgangspunktet ropte om for et år siden, ikke var uten grunn. Jeg håper at de har det bra. Jeg tror det har vært en tung uke for dem, fortsetter Graham Hansen.

TIDLIGERE LAGVENNINNER: Caroline Graham Hansen og Jenni Hermoso, som ble kysset av fotballpresident Luis Rubiales etter VM-bragden. Hermoso spiller nå for Pachuca i Mexico. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg har poengtert at det ligger mer til saken enn kontroversene i sommer.

– Det handler om systematisk diskriminering, og et systematisk svik mot kvinnefotballen i Spania, som går flere tiår tilbake. Dette har vært dråpen som fikk begeret til å renne over, har hun sagt.



Graham Hansen ønsker seg én ting når hun er hjemme igjen i Spania.

– Jeg håper at de kommer hjem og forteller at det har vært handling, som ikke bare er ord og symbolske betydninger utad, sier 28-åringen.

Ny rolle?

Hun og resten av det norske landslaget er samlet for historiens første Nations League-kamper på kvinnesiden. I potten ligger billett til OL i Paris neste år.

Det blir de første kampene etter at Hege Riise ga seg som landslagssjef. Leif Gunnar Smerud leder laget midlertidig.

Nå jobber han med å finne en optimal rolle for Graham Hansen.

– Det gjelder å finne litt ut hvordan vi skal få brukt hennes styrker. Hun kan nok brukes på flere måter. Det driver jeg og ser litt på selv. Jeg må bli bedre kjent med henne og få sett enda mer, og vi må få henne sammen med de andre i gode posisjoner, sier Smerud.

– Men hun blir ikke stopper eller back, fortsetter han med et smil.

Kapteinsteam

Tidligere onsdag meldte Aftenposten at Graham Hansen er tilbake i kapteinsteamet. Der er også Ada Hegerberg og Guro Reiten, mens Maren Mjelde er kaptein.

– Det er gode sparringspartnere for meg. Ledere med stor internasjonal erfaring, med ulike kompetanser og kan spille på hverandre. Det er kloke fotballhoder, forklarer Smerud.

TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland støtter vikartrenerens valg.

– Han får kanskje en liten «boost» fra Caro i det, sier hun.

Selv legger ikke Graham Hansen mye vekt på det.

– Om jeg er i kapteinsteamet eller ikke, kommer jeg til å bidra. Det er ikke så viktig for meg. Det viktigste for meg er at det fungerer, sier hun, som har sett positive tegn fra denne ukens samlinger:

– Smerud har gitt et veldig bra førsteinntrykk. Vi har hatt fine økter.

Kun to europeiske lag, utenom vertsnasjonen Frankrike, kvalifiserer seg til lekene i Paris.

For å komme dit må Norge vinne sin Nations League-pulje, for så å ta seg til Nations League-finale til våren.

Norge møter Østerrike på fredag og Portugal i neste uke. Det tredje laget i gruppen er Frankrike.