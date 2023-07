– De Gea nærmer seg tysk storklubb

David de Gea kan endelig ha funnet sin klubben, mens James Rodriguez ikke er langt unna å signere for sin tiende. Her er fredagens fotballrykter!

Den spanske målvakten David de Gea har enda ikke funnet seg en klubb under sommerens overgangsvindu.

Ifølge The Times skal Bayern München være interessert i de Gea, som går gratis fra Manchester United etter at klubben ikke ønsket å forlenge kontrakten.

Bayern skal også være på jakt etter å signere landsmannen David Raya fra Brentford, skriver avisen.

Under sommerens overgangsvindu har det vært mye fokus på hva som kommer til å skje med Harry Kane.

Ryktene ser ikke ut til å stoppe med det aller første.

Bayern München- ledere skal være på vei til London for en ny runde med samtaler om Tottenham-spissen.

Avtalen skal ligge på rundt 1.1 milliarder kroner ifølge The Telegraf.

Også Paris Saint Germain holder fortsatt håpet oppe om at de kan signere England-kapteinen hvis Tottenham velger å selge han, skriver Sky Sport.

Manchester United har heller ikke gitt opp håpet om å signere flere spillere denne sommeren.

De er fortsatt i samtaler med Fiorentina om å sikre seg den marokkanske midtbanespilleren Sofyan Amrabat, samtidig som de prøver å bli kvitt Fred, melder 90 min.

Overgangsguruen Fabrizio Romano skriver på Twitter at Fulham skal ha gitt bud på rundt 52 millioner kroner for Chelsea-spiller Callum Hudson-Odoi.

The Blues har fått avvist et bud på cirka 312 millioner kroner fra Montpelliers for 20 år gamle Elye Wahi, melder Standard.

Klubben ønsker etter avslaget å få signert Southampton-spiller Romeo Lavia, skriver The Athletic.

TIENDE: James Rodriguez nærmer seg enda en ny klubb. Foto: Paul Ellis

Den tidligere Everton-spilleren James Rodriguez nærmer seg en overgang til sin tiende klubb. Den colombianske spilleren skal være på vei til São Paulo på en gratis overgang, skriver The Sun.



Fotball Transfers rapporterer at Ajaxs midtbanespiller Mohammed Kudus ser ut til å nærme seg en overgang til Arsenal fremfor Chelsea.



Manchester City ser ut til å snart måtte bestemme seg om de ønsker den kroatiske forsvarsspilleren Josko Gvardiol.

Det etter at RB Leipzig er klare for å sette en frist til 12. august for en overgang. 21-åringen har lenge vært ryktet til Manchester-klubben, melder Daily Mail.