– De fulgte ikke dopingreglene i fredstid

Den internasjonale olympiske komité (IOC) hevdet nylig at «det store flertallet» av utøverrepresentantene ønsker at Russland og Belarus skal returnere til internasjonale konkurranser.

Flere krav må imidlertid oppfylles dersom det skal kunne skje.

Antidopingreglementet er ett av kravene.

– Jeg kan ikke tolke det som kommer fra IOC på noe annen måte enn at det er dopingbestemmelsene gjelder som alltid. Spørsmålet som nå er reist dreier seg om Russlands krigføring, ikke om dopingspørsmålet, sier Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge.

I desember 2022 utløp Russland sin utestengelse fra større internasjonale mesterskap som OL, Paralympics og VM på bakgrunn av manipulering av dopingprøver.

Dommen de fikk fra CAS er nå sonet ferdig.

STJERNE: Aleksander Bolsjunov under Skiathlon-distansen under vinter-OL i Beijing 2022. Foto: Fredrik Varfjell

– Årsaken til at russerne fortsatt er utestengt er nå en helt annen. Dersom IOC mener at det er særskilte regler for russiske utøvere nå må de eventuelt avklare det, sier Solheim til TV 2.

– Hvordan kan man avdekke om russiske ikke har dopet seg under utestengelsen?

– Hvordan det er mulig å teste dem nå, det kan jeg ikke svare på. De fulgte ikke antidopingreglene i fredstid. Det vi vet er at RUSADA (det russiske antidopingbyrået, journ.anm.) i 2021 har tatt en del tusen prøver, og internasjonale særforbund tester også russiske utøvere, men graden av avdekking, kan ikke jeg svare på, sier Solheim.

Og fortsetter:

– Russland var de som jukset før og ikke fulgte reglene. Jeg kan ikke tro det er mange fra utlandet som har reist til Russland for å teste utøvere siden februar 2022, men det kan finnes andre enn RUSADA-kontrollører i Russland.

OMDISKUTERT: RUSADA-bygningen i Moskva som var sentral i doping-skandalen. Foto: Alexander Zemlianichenko

Bjervig: – Må ha tillit

Langrennssjef Espen Bjervig sier til TV 2 at man må satse på at systemet fanger opp om russiske utøvere har dopet seg.

– Jeg har ikke grunn til å tro noe annet. Men uansett, den tid det vil åpnes opp igjen, så vil dette være under det internasjonale antidopingarbeidet. Der må vi ha tillit til at de har kontroll på sakene.

– Vet du om russerne blir dopingtestet?

– Nei, jeg kan ikke dokumentere eller vite noe om det, nei.

– Burde du vite det?

– Sikkert dét og mange andre ting. Men jeg tenker at nå er de utestengt, og jeg vet at vi har et system som fungerer når alt åpner seg og de kommer tilbake igjen. Jeg har en tillit til at det systemet fungerer, sier langrennssjefen til TV 2.

TILLIT: Langrennssjef Espen Bjervig sier at man må stole på at systemet fanger opp om russerne har dopet seg. Foto: TV 2

– Mye tydet på at de ikke fulgte reglene

RUSADA har fått en ny ledelse etter dommen de fikk i CAS.

– Vi kjenner ikke det nye antidopingregime i Russland nå, og hvordan de utøver virksomheten. WADA fører et tilsyn med dem, som de gjør med andre. Jeg vil tro at de følger RUSADA ekstra tett opp, sier Solheim.

– I ettertid er det mye som tyder på at de ikke fulgte reglene når vi jobbet sammen med dem. Nå er det opp til WADA å følge opp.

– Hvordan er det mulig å i det hele tatt å kunne avdekke om russiske utøvere har dopet seg i en tid med pandemi og utestengelse?

– Jeg skjønner godt at det stilles spørsmål om det, og det er fint at det spørsmålet stilles. Særlig i lys av de siste årene med pandemi og krig.

– Er dette et tema som blir diskutert i antidopingmiljøene?

– Jeg håper at dette er noe både utøvere, idrettsledere og antidopingmedarbeidere er opptatt av. Problemstillingen med Russland blir diskutert løpende og har vært et hovedtema i mange år. Og er det fremdeles. Senest for sanksjonen for det organiserte jukset som var da. Så vidt jeg vet har ikke WADA uttalt at RUSADA er compliant (i overenstemmelse med regelverket) i dag.

WADA bekrefter overfor TV 2 at RUSADA fortsatt ikke er kompatibel med regelverket.

– Denne prosessen, som ble fremhevet av WADA i november, fortsetter, skriver de i en e-post.

Valieva-saken vekker bekymring

Solheim påpeker at WADA på sin side har vært åpne om situasjonen for RUSADA.

– De har gått ut med ganske mange opplysninger om hva som skjer i Russland. De er ikke lukket i hvert fall. Så er spørsmålet hvordan dopingsakene etterforskes, hvordan de ender, hvilke idretter sakene kommer fra, hvilke som påtales og om de sanksjonerte er fra topp, bredde, sommeridretter, vinteridretter. Jeg forstår at det arbeidet ikke er avsluttet.

Solheim trekker frem saken med kunstløper Kamila Valieva, der RUSADA nylig avgjorde at hun begikk et brudd på antidopingregelen, men skal ikke bære «ingen skyld eller uaktsomhet» for det.

BLE TATT: Kunstløperen Kamila Valieva under Beijing-OL. Foto: ELOISA LOPEZ

Det betyr at den russiske olympiske komité (ROC) vil få beholde OL- gullene de vant Beijing 2022.

Den kontroversielle avgjørelsen ser ut til å bli anket av WADA, som uttalte at de var bekymret over funnet av «ingen feil eller uaktsomhet».

– Vi får se hva WADA sier i denne saken. Det er klart at det spørsmål blir stilt på bakgrunn av historikken de har.

Skulle ønske sannheten kom frem

Solheim synes debatten om utestengelse av russiske og belarusiske utøvere er viktig.

– Jeg synes det er gode grunner for å ha en debatt om hvilken betydning krigen skal ha på internasjonal idrett fordi det handler om idrettens integritet. Når det er sagt, er dette p.t. ikke et dopingspørsmål, men det bør naturligvis være en forutsetning for idretten at alle som skal være med følger reglene, så det er all mulig grunn til å holde denne diskusjonen høyt på agendaen.

IDRETTENS INTEGRITET: Anders Solheim synes det er gode grunner for at Astrid Uhrenholdt Jacobsen og utøverkomiteen debatterer utestengelse av utøvere fra Russland og Belarus. Foto: Geir Olsen

Antidoping Norge har nå ingen samarbeid med RUSADA.

– Nei. Vi skulle ønske at russisk side la alle kortene på bordet og fortalte hva som har skjedd tidligere. Det er det interessante for ettertiden. Dommen er nå sonet ferdig. Årsaken til at russerne fortsatt er utesteng er nå en helt annen, sier Solheim.